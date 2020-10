Több tízezer webes kamerát törtek fel, intim fotókhoz jutottak

Egy hacker csoport azt állítja, hogy több, mint 50 000 otthoni biztonsági kamerát hekkelt meg, ennek alátámasztásaként pedig privát fotókat tett közzé az Interneten, többek között felnőtt tartalmú oldalakon - figyelmeztet a Nemzeti Kibervédelmi Intézet.

A csoport 150 dolláért hozzáférést kínál a teljes gyűjteményhez, sőt, a szingapúri The New Paper szerint VIP tagoknak még azt is megtanítják, hogyan derítsenek fel online elérhető kamerákat és férjenek hozzá azokhoz. Jelenleg nem ismert, hogy a támadók milyen módon kompromittálták az IP kamerákat, habár a legvalószínűbb egy biztonsági hiba kihasználása vagy gyenge jelszó feltörése lehetett - írja a magyar titkosszolgálat a tájékoztatásában.

"Amennyire aggasztó a helyzet, annyira erős emlékeztető, hogy az internetre kapcsolt kamerák esetében a biztonságot szem előtt tartva kell őket megfelelően telepíteni. Az ilyen intelligens eszközöket úgy helyezzük ki a saját otthonainkban, hogy egyáltalán gondolnánk a magánéletünkre"- mondta Jake Moore, az ESET biztonsági szakembere a securityaffairs.com oldalnak.

Nem ez az első ilyen eset: 2017-ben több ezer IP-kamerát tört fel a Persirai IoT botnet, amely több mint 1000 különböz IP-kameramodellt célzott meg.