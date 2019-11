Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Üzent a rendőrség: fix büntetést kaphatnak a drónozók is

Törvénymódosítást kezdeményezett az Országos Rendőr-főkapitányság annak érdekében, hogy egységesen lehessen büntetni azokat, akik a megszegik a pilóta nélkül légi járművekre (drónokra) vonatkozó szabályokat. Ennek része, hogy a közúti bírságokhoz hasonlóan fix összegeket határozzon meg a törvényhozó - mondta László Andrea rendőr alezredes a II. Drón Konferencián és Expón.

Jelenleg ha valaki nem megfelelő helyen vagy módon drónozik, akkor három szabálysértési eljárást is indíthatnak ellene. A rendőrség célja, hogy ez egy eljárásra csökkenjen és légiközlekedési bírságot lehessen kiszabni. Ez alól kivétel lesz, amikor a drónozó más testi épségét veszélyezteti, mert onnantól az már bűncselekmény - monda László Andrea hozzátéve, hogy amikor az elmúlt hetekben többször megzavarták a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér forgalmát az is bűncselekmény és a rendőrség eszerint is kezeli az ügyeket.

Jelenleg a légiközlekedési bírság 0 és 100 millió forint között szóródik. László Andrea ugyanakkor megnyugtatott mindenkit, hogy egy tiltott helyen történő reptetés miatt, főleg első alkalommal nem fognak milliós bírságot kiszabni. A cél, hogy a jövőben fix bírságok legyenek. Fontos tudni, hogy drónt ittas vagy bódult állapotban irányítani nem szabad, erről az uniós szabály is rendelkezik - tette hozzá.

Székely Zoltán, a HungaroControll módszertani és koordinációs osztályvezetője ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy a ferihegy közlekedését megzavaró drónok 100 milliós károkat okoztak.

Szabályozás februárig

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium jelenleg is dolgozik a haza drónszabályozáson, amelynek kereteit egy idén nyáron megjelent európai uniós szabályrendszer szabja meg - mondta Lovas Nikoletta, a tárca Légi- és Víziközlekedési Fősztályának vezetője.

Az új jogszabály a tervek szerint 2020 februárjára készül el, kihirdetik és bőven lesz idő felkészülni a 2020 július 1-i hatálybalépésig.

Maga a jogszabály egyébként megfordítja majd a jelenlegi helyzetet. Nem azt jelölik majd ki, hogy hol lehet drónozni, hanem, hogy hol nem.

Mire a szabályozás 2020 nyarán hatályba lép, a HungaroContol elkészül majd azzal az applikációval, amelyet minden drónhasználónak le kell majd töltenie és ezen keresztül kell majd bejelentenie, hogy hol, mely légtérben szeretne reptetni.

Hangyál Gyula, a HungaroControl ATM igazgatója az applikációval kapcsolatban elmondta, hogy azt még azért nem lehet letölteni, mert folyamatosan újabb és újabb igények jelennek meg, amely folyamatos fejlesztést igényel. Ráadásul, amíg nem készül el a végleges magyar rendelet, teljesen felesleges nyilvánossá tenni az appot.

Egy biztos: 2020 július 1-től nem lehet majd elkerülni, hogy ezen keresztül mindenkinek eseti légtérigényt kelljen benyújtania. Arra is érdemes készülni, hogy lesznek úgynevezett "No drón zónák" többek között a repterek környékén.

Drónincidensek a Hableánynál

A drónelhárítás egy teljesen új terület, amelyre a hatóságnak fel kell készülnie - mondta Domján András, a Terrorelhárítási Központ rendőr alezredese.

Példaként említette a Hableány-mentést, ahol több illegális drónberepülést észleltek, amely többek között a helikopteres keresést veszélyeztette. Amikor azonban a sajtóban megjelent, hogy ez milyen veszélyekkel jár, több incidens nem volt.

A TEK-nek arra is fel kell készülnie, hogy a lehető legrövidebb idő alatt detektálja, azonosítsa és ha kell ártalmatlanítsa a drónt. Ezek egyébként működnek olyan környezetben, ahol alig van "rádiós zaj" például egy mezőn vagy az erdőszélen, de egészen másra kell készülni például a belvárosban.

