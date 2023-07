A közelmúltban Mark Zuckerberg, a Facebook alapítója közzétett egy családi fotót Instagramon. Ebben még nem is lenne semmi különös, sokan tesznek így hétköznapi emberek, milliárdosok és politikusok is. Az az érdekes azonban az általa feltöltött képben, hogy kitakarta rajta két lányának az arcát – hívta fel a figyelmet a Business Insider.

Feltételezhető, hogy a Meta tulajdonosa a gyerekek védelmében tett egy-egy smiley-t a lányai arca elé. Leah Plunkett, gyermekek és családok magánélethez való jogaira specializálódott ügyvéd pedig hangsúlyozta, nem kizárólag a milliárdos programozó és üzletember számára indokolt az óvatosság. Azoknak is érdemes lenne megfontolni, megjelenítik-e a közösségi oldalakon gyermekük arcképét, akik nem híresek, de még csak nem is gazdagok vagy befolyásosak.

Nem kizárólag a szülőknek, a nagyszülőknek, edzőknek, tanároknak és minden más felnőttis érdemes lenne lehagyni a posztolt fotókról és videókról a gyerekeket. Azért érdemes így eljárni, hogy megvédjék a magánéletüket, hogy biztonságban lehessen tudni őket, de a jövőbeli és aktuális lehetőségeik védelmében is. Így ráadásul a kezükben marad a döntés, hogy saját maguk alakíthassák majd, mi jelenik meg róluk a digitális világban

– nyilatkozta a jogi szakértő a CNN-nek.

A gyermek biztonságára ma már nemcsak a többi internetfelhasználó jelenthet veszélyt, hanem az arcfelismerő technológia és a mesterséges intelligencia is. Utóbbi kettő kombinációjáról nem is beszélve: a technológia mai színvonala mellett már az sem elképzelhetetlen, hogy csecsemőkorban készült kép alapján azonosítsanak valakit idősebb korában is.

Ennek fényében azonban érdekes adalék a Zuckerberg-poszthoz, hogy három gyerekéből csak kettőnek takarta ki az arcát. A márciusban született Aurelia Chan Zuckerberg arca teljes egészében látható a képen.

Leah Plunkett a veszélyek miatt arra szólította fel a közösségi médiavállalatokat, vezessenek be extra óvintézkedéseket. Ha a felhasználók – akár maguk a szülők is – nyilvánosságra hoznak fotókat, amelyen a gyermek arca látható, kivehető, a rendszer homályosítsa ki automatikusan.