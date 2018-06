Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Agresszív cégre csapott le az MNB

Az MNB 45 millió forint bírsággal sújtotta a budapesti Excellent Partnership Hungary Kft.-t bejelentés nélkül folytatott függő ügynöki tevékenység miatt. A jegybank nyilvántartásában nem szereplő társaság határon átnyúló befektetéseket közvetített – többször agresszív értékesítéssel – magyar ügyfelek részére.

Az MNB hivatalból indított piacfelügyeleti eljárás keretében vizsgálta, hogy - az eljárás során kényszertörlés alá került - Excellent Partnership Hungary Kft. folytatott-e bejelentés hiányában függő ügynöki tevékenységet. Az MNB az Excellent Partnership Hungary Kft.-vel szemben már az eljárás közben ideiglenes intézkedést rendelt el. Az eljárást lezáró döntéshozatalig azonnali hatállyal megtiltotta, hogy a társaság bármely, a jegybank engedélyéhez vagy bejelentéshez kötött tevékenységet végezzen - közölte a jegybank.

A társaság függő ügynökként - telefonos és e-mailes megkeresésekkel - magyar befektetőket közvetített online kereskedési platformokon keresztül a londoni székhelyű, határon átnyúló tevékenység végzésére jogosult Monecor Ltd. befektetési szolgáltató részére. A brit szolgáltató ugyanakkor magyarországi függő ügynökét nem jelentette be. Az Excellent Partnership Hungary Kft. tehát nem szerepel a jegybanki nyilvántartásokban, így az MNB engedélyéhez vagy bejelentéshez kötött tevékenység végzésére nem jogosult.

A jegybank - eddigi gyakorlatával összhangban - az érintett szolgáltató adatait már korábban megjelentette honlapja Figyelmeztetések menüpontjában. Mivel a Monecor Ltd. felügyelete nem tartozik az MNB hatáskörébe, a jegybank haladéktalanul jelzéssel fordult az illetékes brit pénzügyi felügyeleti hatósághoz is. Ebben felhívta a társhatóság figyelmét az érintett ügy kapcsán a határon átnyúló szolgáltatást végző befektetési szolgáltató függő ügynökéért való felelősségére, valamint arra is, hogy a bejelentés hiányában végzett közvetítésre irányuló tevékenység Magyarországon - a Büntető törvénykönyv (Btk.) MNB által kezdeményezett módosítása alapján - idén január 1-től bűncselekménynek minősül.

Az MNB ma publikált határozatában véglegesen megtiltotta az Excellent Partnership Hungary Kft.-nek a bejelentés hiányában végzett tevékenység folytatását. A jegybank 45 millió forint piacfelügyeleti bírságot is kiszabott a társaságra, továbbá 350 ezer forint eljárási bírsággal sújtotta a társaság képviselőjét, mert nem teljesítette megjelenési kötelezettségét az MNB előtt, s ezzel késleltette a piacfelügyeleti eljárás lezárását. A piacfelügyeleti bírság megállapításánál súlyosító körülménynek számított, hogy a társaság professzionális, piaci szereplő látszatát keltve, huzamosabb időn át végezte jogsértő tevékenységét - közölte az MNB.

A kép forrása: Napi.hu/Szabó Dániel.



Tájékoztatás



A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!