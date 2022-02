Sikeres kötvénykibocsátást hajtott végre Magyarország: 575 millió eurónyi kedvező kamatozású kötvényt bocsátott ki a magyar állam 3, 5, 7 és 10 éves futamidővel a japán piacon - jelentette be Varga Mihály pénzügyminiszter pénteken a Facebook-oldalán.

"A kötvények legnagyobb része zöld kötvény, vagyis forrásait igazoltan környezetvédelmi, klímavédelmi fenntarthatósági célokra fordítjuk" - ismertette a pénzügyminisztert.

A Reuters szerint fontos megemlíteni az ügylet kapcsán, hogy a geopolitikai bizonytalanságok miatt az elmúlt hetekben folyamatosan emelkedtek a hosszú lejáratú japán államkötvények hozamai, ami miatt költségesebb forrásbevonást jelent ez. 2022 eleje óta 20 bázispontot emelkedett a hozam - másfél hónap alatt pont annyit, mint 2021-ben 12 hónap alatt.

Végül a különböző lejáratok szerint 16 milliárd jen értékben hároméves, 46,8 milliárd jen értékben ötéves, 4,7 milliárd jen értékben hétéves, 7,8 milliárd jen értékben pedig tízéves papírokat bocsátott ki Magyarország, erős, túlnyomórészt japán befektetői érdeklődés mellett. Emiatt a 0,45–1,15 százalék közötti kötvényhozamok végül is elmaradtak az előző, hasonló tranzakciótól.

Varga arról beszélt, hogy összesen 575 millió eurónyi forrás jött így be, ami 205,35 milliárd forintot tesz ki. hároméves lejáratú sorozaton kívül a többi zöldkötvény volt, tehát ezeket csak igazoltan környezetvédelmi, klímavédelmi fejlesztésekre és célokra lehet fordítani.

Bár tavaly szeptemberben az uniós helyreállítási alap elmaradó forrásainak pótlására - vagyis hogy előleget lehessen fizetni a cégeknek a terveikre - az Államadósságkezelő Központ 4,5 milliárd euró összegben devizakötvény-kibocsátás lehetőségét teremtette meg. Vagyis akkor 644 milliárd forint jöhetett be dollár- és eurókötvényekből. Ez az elmúlt évek pályájával ellentétes volt, az Orbán-kormány komoly célja volt, hogy csökkentse az államadósságon belül a devizarészarányt, ez az elmúlt hónapok kibocsátásai alapján is 25 százalék alatt van a teljes állományban.

Az ÁKK annyit közölt még, hogy kötvénykibocsátás főszervezői a Daiwa Securities Co. Ltd., a Mizuho Securities Co. Ltd. és a Nomura Securities Co. Ltd. pénzintézetek voltak. A sikeres tranzakció során sikerült a legutóbbi, 2020. szeptemberi Szamuráj kötvényhez képest minden futamidőre kedvezőbben árazni, továbbá közel háromszorosára - 59,3 milliárd jenre - növelni a befektetők által lejegyzett zöldkötvények összegét.

A hagyományos sorozatból befolyó összeget az ÁKK Zrt. általános finanszírozási célokra fogja felhasználni. A zöld sorozatokból befolyó összeget a központi költségvetés egyes zöld kiadásainak finanszírozására és refinanszírozására fogja fordítani a kibocsátó a Zöldkötvény Keretprogramjával összhangban.