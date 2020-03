Aranyrúdra cserélték a vécépapírt - boom a piacon

Hiány alakult ki az aranyrudak piacán, miután a járvány miatt megugrott a fizikai arany iránti kereslet. Kereskedők szerint a lakosság úgy kezdte el felhalmozni az aranyat, mint járvány első hullámában a vécépapírt.

Egyre nagyobb hiány mutatkozik a fizikai aranyból, aranyrudakból, a szokásos ellátási csatornák pedig akadoznak az aranypiaci kereskedők beszámolói alapján. Az üzletágban érintett egyik cég szerint a vásárlási láz hasonló ahhoz, amit a járvány korábbi szakaszában a vécépapírnál lehetett tapasztalni - írja a Financial Times.

Nem bírják a finomítók

A lap szerint a lakosság felvásárolta az elérhető arany és ezüstrúd, valamint érme készleteket az elmúlt két hétben Európában és az Egyesült Államokban. Így próbálják ugyanis értékállónak tekintett eszközbe rakni pénzüket a részvényárak és a gyengébb devizák árfolyamának összeomlása közepette.

Eközben Európa legnagyobb aranyfinomító műhelyei nem voltak képesek lépést tartani a megnövekedett kereslettel, mivel pont azt a régiót érinti leginkább a járvány, ahol ezek többsége található. A Valcambi, a Pamp és az Argor-Heraeus nevű, a szektorban fontosabbnak számító cégek központja a svájci Ticino-régióban található, amely közvetlenül az olasz határ mellett fekszik. A helyi hatóságok nemrég jelentették be, hogy a termelés a területen időszakosan leáll.

Hétéves csúcs

Az arany unciánkénti árfolyama március 9-én átmenetileg 1700 dollár fölé emelkedett, ami hétéves csúcsnak számít. A nagy keresletmegugrást nyilván a biztonságosnak hitt eszközök iránt élénkülő kereslet generálta, az árfolyam azonban azóta 1500 dollár alá is visszament. Ez jórészt annak tudható be, hogy elég sok befektetőnek kellett likvidálnia a pozícióit a megnövekedett készpénzigény miatt. Az elmúlt napokban megint ugrott az árfolyam, köszönhetően a bejelentett rendkívüli monetáris politikai intézkedéseknek.

Az eladások nagy része az arany határidős termékeinél, illetve az aranyfedezetű tőzsdén jegyzett alapoknál volt érzékelhető. A kereskedők elmondása szerint már most hiány tapasztalható, s a szállítmányok akár 15 napot is késhetnek.

Markus Krall, a német nemesfém-kereskedő óriás, a Degussa vezérigazgatója szerint ők már nem tudják kielégíteni az ügyfelek részéről megnövekedett keresletet az aranyrudak és érmék iránt, s ezért már a viszonteladói piacról kell beszerezniük az árut. Szerinte a kereslet az ötszöröse a megszokottnak. "Kreatívak próbálunk lenni az új források felfutásában, a piacot azonban jelenleg a koronavírus járvány elleni kormányzati intézkedések hajtják, s ezeket meglehetősen nehéz előre jelezni" - tette hozzá Krall.

Rob Halliday-Stein, a birminghami BullionbyPost igazgatója pedig azt mondta: "Általában mi azonnal megpróbáljuk értékesíteni azt az aranyat, amit beszereztünk, most azonban a beszerzési lehetőségeink korlátozottak. Ez olyan, mint a vécépapírnál."

Telt ház a páncéltermekben

A lap szerint a londoni páncéltermek ugyan tömve vannak aranyrudakkal, azonban ezek a 400 unciás kiszerelések, amelyekkel olyan nagybankok kereskednek, mint a JPMorgan, vagy a HSBC. A lakossági ügyfelek rendszerint a legfeljebb 1 kilós (35 unciás), vagy kisebb rudakat keresik.

Nem hiszem, hogy Európában vagy az Egyesült Államokban fel lehetne lelni bárhol is egykilós rudat - mondta Ross Norman, egy veterán aranykereskedő. Egy amerikai nemesfém-kereskedő cég, az Apmex vezetője szerint a beszerzést az is nehezíti, hogy a piac rendkívül volatilissé vált, napról napra sokat változik a termék ára. A JM Bullion, egy másik amerikai nemesfém-kereskedő cégnél a vevőknek már 15 napot kell várniuk megrendeléseikre, és bevezettek egy alsó korlátot is a megrendelések értékénél.

A szingapúri BullionStar nevű kiskereskedő cég elmondása szerint ők már prémiumot fizetnek korábbi vevőiknek, ha vissza tudják vásárolni tőlük korábban nekik eladott termékeiket. Elemzőik szerint annyira megnőtt a fizikai arany iránti kereslet, hogy annak ára jelentősen meghaladja azt, amit a képernyőn látni az árupiacokon. Két árfolyam teljesen elszakadt egymástól.