A tokiói tőzsde 0,41 százalékos csökkenéssel, 26 ezer 340 ponton fejezte be a napot. A részvények szélesebb körét felölelő Topix index 0,06 százalékkal gyengült. A tajpeji börze 1,08 százalék, az ausztrál tőzsde pedig 0,30 százalék mínuszban zárt.

