Bármi lehet ma a budapesti parketten

Bizonytalan hangulatban indulhat a kereskedés szerdán a Budapesti Értéktőzsdén – írja az MTI.

Az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalásokat övező bizonytalanságok fokozódtak, illetve Donald Trump amerikai elnök több témában is kifejtette véleményét, amely miatt komoly profitrealizálás látható az amerikai piacon. Ez tükröződik Ázsiában is. Az európai határidős indexek nem mutatnak érdemi visszapattanást, ezért szerdán is gyengén indulhat a kereskedés, így az elemző hasonlóra számít a magyar tőzsdén is - mondta Kocsis Márió, a Concorde Értékpapír Zrt. elemzője.

Kedden folytatódott a negatív korrekció a BÉT-en, és továbbra is törékenynek látszik a nemzetközi befektetői hangulat, így egy kisebb emelkedést követően nem lehet kizárni a további csökkenést - mondta Török Lajos, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője.

A vezető részvények közül az OTP továbbra is a 14 380 forintos történelmi maximumszint közelében mozog. A Mol árfolyama meghatározó támaszokat tört le, a következő szint 2800 forintnál húzódik, amennyiben ez is letörne, további jelentős tér nyílhat meg a csökkenés előtt, és akár a 2600 forintos szint elérése is reális lehet néhány héten belül. A Richter is fontos szint alá került, korábban az 5800 forint jelentett támaszt, a következő szint 5600-5650 forint között található. A Magyar Telekomnál nincs változás, továbbra is a 435 és a 445 forintos szintek határozhatják meg a távközlési vállalat árfolyammozgását.

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 322,05 pontos, 0,74 százalékos csökkenéssel, 43 048,25 ponton zárt kedden. A részvénypiac forgalma 12,5 milliárd forint volt, a vezető részvények többsége gyengült az előző napi záráshoz képest. A Mol árfolyama 54 forinttal, 1,89 százalékkal 2800 forintra csökkent, 3,2 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények 30 forinttal, 0,21 százalékkal 14 300 forintra - 14 380 forintos történelmi csúcsuk közelébe - erősödtek, forgalmuk 6 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom ára 3 forinttal, 0,68 százalékkal 439 forintra esett, forgalma 111,6 millió forint volt. A Richter-papírok 45 forinttal, 0,77 százalékkal 5770 forintra gyengültek, forgalmuk 2 milliárd forintot ért el.

