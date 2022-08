A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 748,38 pontos, 1,77 százalékos emelkedéssel, 42 931,04 ponton zárt szerdán.

A részvénypiac forgalma 8,6 milliárd forint volt, a vezető részvények a stagnáló Magyar Telekom kivételével emelkedtek az előző napi záráshoz képest.

Török Lajos, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője az MTI-nek elmondta, az európai tőzsdéken is egyértelműen pozitív volt a hangulat, a Budapesti Értéktőzsde is erős napot zárt szerdán, több mint másfél százalékkal emelkedett, a forgalom továbbra sem magas.

Kiemelte: a BUX-indexet elsősorban a Richter erősödése húzta de a többi részvény is jól teljesített. A Richter a szerdán közzétett második negyedéves gyorsjelentésében jó eredményekről számolt be, az orosz-ukrán konfliktus sem volt akkora hatással, mint azt az elemzők várták, és várhatóan a gyógyszergyártó cég az éves célokat is teljesíteni tudja - fejtette ki.

A Mol 48 forinttal, 1,66 százalékkal 2936 forintra erősödött, 3,0 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 164 forinttal, 1,97 százalékkal 8510 forintra nőtt, forgalmuk 3,7 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama nem változott, 312 forint maradt, forgalma 46,6 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 195 forinttal, 2,39 százalékkal 8350 forintra erősödött, a részvények forgalma 1,7 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 3752,66 ponton zárt szerdán, ez 11,15 pontos, 0,30 százalékos emelkedés a keddi záráshoz viszonyítva.