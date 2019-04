Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Bezuhant az arany ára - itt a magyarázat

Hirtelen zuhanni kezdett kedd délután az aranyár, részben azért, mert kiderült, hogy Venezuela eladott aranytartalékaiból - vette észre a privátbankár.hu. Az arany unciánkénti dollárárfolyama némileg korrigált szerda reggel, de továbbra is nyomott maradt.

Szerdán a kora délutáni órákban az 1288 dollár körüli aranyár meredeken zuhanni kezdett, rövid idő alatt 1276-ig esett az ár. A gyors ármozgásban két fő tényező játszhatott szerepet: az egyik az, hogy a szankciókkal sújtott Venezuelának sikerült 400 millió dollár értékben aranyat értékesítenie annak ellenére, hogy az országeszközeire blokád van érvényben - írja a portál.

Szerda reggel az unciánkénti aranyár 1278 és 1279 dollár között ingadozik.

Az is nyomaszthatja a piacot, hanem az a lehetőség, hogy a nagy bajban lévő ország esetleg a továbbiakban is megtalálja a módját, hogy értékesítse akár egész aranytartalékát, melynek teljes értéke a venezuelai jegybank szerint 5,1 milliárd dollár, tehát még több mint 10-szer annyit tudna eladni, mint amennyit most értékesített.

Nicolas Maduro tehát megtalálta a módját, hogy kijátssza a blokádot, a vevők török és emirátusi cégek voltak. Korábban Londonban tárolt aranytartalékaiból szeretett volna eladni az ország, de a zárolás miatt ahhoz sem jutott hozzá, így került sor az otthon tárolt arany egy részének kicsempészésére.

Az arany eséséhez hozzájárulhatott az amerikai-kínai kereskedelmi megegyezéssel kapcsolatos fokozódó bizalom, ami így a menekülőeszközként is funkcionáló nemesfém eladására ösztönözte a befektetőket.

