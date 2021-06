Bár a kriptovaluta-piac értékének nagyrészét továbbra is a Bitcoin teszi ki, rajta kívül ma már több ezer altcoin áll rendelkezésre a befektetőknek. Jelenleg minden blokklánc technológiára épült digitális pénzt ide sorolhatunk a Bitcoin kivételével. Az altcoinokra azért is van szükség, mert ezek közül rengeteg valuta olyan forradalmi technológiákkal kísérletezik, amiket érdemes támogatni.

A Bitcoin úgynevezett proof-of-work (PoW) protokollt használ, aminek segítségével hitelesítik a blokkláncon végbemenő tranzakciókat. Ebben a rendszerben az a résztvevő érvényesíti az adott tranzakciókat tartalmazó blokkot, akinek először sikerül megtalálnia a hiányzó értéket és lefuttatni egy komplex számítási kapacitást igénylő algoritmust. A proof-of-stake (PoS) viszont egy viszonylag új konszenzuson alapuló algoritmus, amelyet már egyre több kriptovaluta használ. Pataki Gábort, a CoinBroker.hu alapítóját kérdeztük a módszer sajátosságairól és az alternatív kriptovaluták befektetési lehetőségeiről.

- A különböző, fenntarthatóbbnak vélt altcoinok jobb befektetések, mint a Bitcoin?

- Önmagában nem a PoS vagy PoW módszer határozza meg, hogy jobb befektetés-e jelenleg még. Azt kell figyelembe venni, hogyha valami proof-of-work módszerrel működik, akkor csak úgy tudunk részesedni a hálózati forgalomból, ha energiapazarló módon, bányásztevékenységgel hozzájárulunk a decentralizált hálózat fenntartásához. Ha viszont proof-of-stake módszerrel működik, akkor modernkori hozamot – nevezhetjük talán kamatnak is – kapunk. Ez a hálózati forgalomból való részesedést teszi lehetővé azoknak, akik a hálózati validációs csomópontokhoz horgonyozzák a kriptovalutájukat, tehát vállalják azt, hogy nem adják el. Ezzel egyrészt árat stabilizálnak, másrészt pedig 6-8 százalékos éves hozamot érnek el. Ettől még az árfolyamingadozásnak ugyanúgy ki vannak téve, viszont passzív jövedelemre tehetnek szert. Energiagazdálkodás szempontjából a kettő közötti különbség elsősorban, hogy a PoS valóban a töredékét fogyasztja. Emellett a PoS esetében jövedelemre tehetnek szert azok, akik a validációs csomópontokhoz kötik (staking) a kriptovalutájukat.

A Bitcoin esetében pedig igaz, hogy nagyságrendileg Finnország éves energiaigényét fogyasztja, viszont az is nagyon fontos, hogy akkor éri meg bányászni, ha olcsó áramhoz jutunk, ami pedig jellemzően megújuló energiaforrásokból származik. Például vízierőművek mellé települnek ezek a bányászfarmok.

Pataki Gábor, a CoinBroker alapítója Kép: Coinbroker

- Megjelent a piacon egy harmadik megoldás is, a Proof of Space and Time. Ilyen a Chia Network új kriptopénze, erről mit gondol? Mint új szereplő, mennyire hisz benne befektetői szempontból?

- Akkor kezdek el befektetői szempontból gondolkozni egy kriptovalutában, hogyha a tőkeértéke eléri a 1-2 milliárd dollárt, és bevezetik a világ legnagyobb tőzsdéire. Addig nem igazán foglalkozom vele, mert 10 ezer valutából nem lehet kiválasztani azt a tízet-húszat, amiből megfelelő hatékonysággal tudunk nyereségesek maradni.

- Akkor mi alapján lehet kiválasztani, hogy melyik altcoinba érdemes befektetni?

- Ha valaki ma össze akar állítani egy kriptovaluta-portfóliót, akkor biztosan a likvid, nagy tőkeértékű kriptovalutákban kell gondolkozni, amik 2 milliárd dollárnál többet érnek. Ebből a piacon van kb. 50 darab, amikből azokra érdemes figyelmet fordítani, amiknél a tőkeérték legalább a 3-5 százalékának napi szinten forgalma van. Valamint bevezették mondjuk a Binance tőzsdére, ami a világ legnagyobb validált forgalmú kriptovaluta-tőzsdéje, és fundamentum van mögötte.

Azt gondolom emellett, hogy az okosszerződések világát éljük, ami forradalmasítja majd a pénzügyi elszámolást és a biztosítási szektort is, továbbá a megújuló energiaszektorban és az elszámolásban is a blokklánc meghatározó szerepet fog betölteni. Azokat az altcoinokat kell előnyben részesíteni, amik a blokklánchálózat és a valóvilág közötti kapcsolatot biztosítják.

Ezekből pedig több olyan is van, ami már most jóval fejlettebb, mint a Bitcoin. Arra én azt szoktam mondani, hogy egy elavult kriptovaluta, aminek jó a PR-ja. A legnépszerűbb Ethereum altocin mellett ma már meg kell említeni a Cardanót, a Polkadotot és a ChainLinket. Mindegyik használható a köznapi üzleti életben, és bár véleményem szerint a Polkadot és a Cardano jóval olcsóbb is, mint az Ethereum. Idén várható, hogy az Ethereum áttér a PoS hálózatüzemeltetési módra, ami jóval olcsóbb üzemeltetést és kisebb energiafelhasználást tesz majd lehetővé.

- Ezek a kriptovaluták kiszámíthatóbbak, mint a Bitcoin?

- Nincs ilyen. A kriptovaluta-piacon nem lehet kiszámíthatóságról beszélni. A 10-30 százalékos árfolyamingadozás teljesen benne van a pakliban. Kidolgoztunk egy befektetési módszertant, és én abban hiszek, hogy folytatólagosan kell ezekbe a nagy árfolyamingadozású volatilis termékekbe fektetni úgy, hogy folyamatosan védjük a betett tőkénket, és az elért nyereségünket is.

- A kriptovaluták nagymértékű szabályozása hogyan érinti az altcoinokat?

- Minden kriptovaluta árfolyamára hatással lesznek a hírek, de a szabályozás hosszútávon nagyon pozitív, mert egyre nagyobb tömegek fognak a kriptovaluták felé fordulni, mivel ez a „jövő technológiájának” a befektetése. A blokkláncot az értékek internetének is nevezik, és miközben pénznyomtatás folyik a világban, ami inflációs környezetet hoz magával. Például a dollárból 25 százalékkal több van most forgalomban, mint pár évvel ezelőtt, ebben a helyzetben olyan befektetési termékeket kell bevenni a portfólióba – kis arányban, mert volatilis termékekről beszélünk –, amik inflációrezisztensek.

Lényegében teljes mértékben ellenáll az inflációnak, mert meghatározott számú kriptovaluta van belőle. A Bitcoinról pontosan tudjuk, hogy 21 millió lesz 2140-re, és minél nagyobb a kereslet, annál inkább felmegy az árfolyama. Én nem lepődnék meg hogyha idén a 70 és 90 ezer dollár közötti árszintre emelkedne a Bitcoin, és teljesen biztos vagyok benne, így 46 évesen, hogy az életemben még lesz 400-500 ezer dolláros bitcoinárfolyam is. Abban viszont nem vagyok biztos, hogy nem fog ma vagy akár hétvégén 20 százalékot esni.

Nem azt mondom, hogy nem lehet bukni, de egy hosszútávú (3-5 éves), széles kriptovaluta-portfolóióval, egy ilyen tőkevédelmi és nyereségvédelmi stratégiával azt gondolom, hogy nyereségesen lehet befektetni.

- Fenntarthatóság szempontjából melyik altcoin jó befektetés?

- Nincs olyan, hogy melyik, és hogy mi a jó időpont. Diverzifikálni kell, meg kell osztani a kockázatot úgy, hogy egy szélesebb portfóliót építünk föl. Azt szoktam tanácsolni, hogy 5 százaléknál ne fektessünk kevesebbet egy adott kriptovalutába, mert annál bosszantóbb nincs, hogy beletettük 1 százalékát a pénzünknek, és persze hogy aznap nő az értéke százszorosára. A másik pedig, hogy 25 százaléknál ne tegyünk bele semmibe többet. Így 4 vagy 20 kriptovalutánk lesz. Hogyha ezt a mindenkori top 20 kategóriából folytatólagosan (mint egy lakáskassza), vásároljuk a kriptovalutákat, és a veszteséget maximalizálva úgymond eldobjuk a rossz időben vásárolt eszközeinket, akkor összességében pozitív eredményt érhetünk el úgy, hogy közben nem stresszelünk.

De egy biztos, hogy ez a tőzsde, mivel 24 órás kereskedésről van szó, hatványozottan szenvedélybeteggé teszi az embereket. Komoly digitális függőségben élünk így is, és a kriptotőzsde különösen veszélyes szenvedélybetegek számára. Nagyon komolyan mondom, mivel látom a környezetemen, és magamon is.