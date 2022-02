Jól sikerült a 2021-es év a CIG Pannónia Életbiztosító számára a társaság tőzsdei jelentése szerint. A konszolidált adózott eredmény a jelentési időszakban 1,682 milliárd forint volt, ez 155 százalékkal haladta meg a 2020-as értéket, azaz több mint kettő és félszeresére nőtt a profit. 2020-ban azonban kizárólag azért lett nyereséges a biztosító, mert megvált számos nem életbiztosítási üzletétől.

A gyorsjelentés is leszögezi: az eredményre mind 2020-ban, mind 2021-ben jelentős hatása volt annak, hogy egy balul sikerült olaszországi üzlet miatt a biztosító végül arra kényszerült, hogy tőkehelyzete rendezése érdekében értékesítse a nem életbiztosítási portfólióját. Ezen portfóliók eredményre gyakorolt hatását figyelmen kívül hagyva, az úgynevezett folytatódó tevékenységek eredményében látszódnak leginkább a CIG csoport növekedési stratégia megvalósulásának első jelei, hiszen a 2020-as 130 millió forintos veszteségből 2021-re, csaknem 1,68 milliárdos nyereség lett.

A nem életbiztosítási ág újraindult időközben. A cég új stratégiájának jegyében a negyedik negyedévben a nagyvállalati vagyon, felelősség és flotta casco termékeink értékesítése ismét elkezdődött. A bevételek 42 százalékkal emelkedtek, ezen belül a biztosítási díjbevételek 18 százalékkal növekedtek 2020 azonos időszakához képest úgy, hogy minden negyedévben magasabb volt a díjbevétel, mint egy évvel korábban.

Mészáros Lőrinc szuperbankja is besegít

Szintén kedvező hír, hogy minden értékesítési csatornán nőtt az értékesítés volumene éves összevetésben. A legkiemelkedőbb a banki csatorna növekedése volt 55 százalékkal, ezt követte 49 százalékkal a független alkuszi terület és a saját hálózat 31 százalékkal. A független alkuszi csatornának kimagasló szerepe van a stratégia megvalósításában, hiszen a nem-életbiztosítás újraindításában látványos szerepe volt.

A banki csatorna továbbra is erős maradhat, most jelentették be ugyanis, hogy a CIG Pannónia 20 évre szóló stratégiai együttműködési keretmegállapodást kötött a Magyar Bankholdinghoz tartozó bankokkal, az MKB Bank Nyrt.-vel, a Takarékbank Zrt.-vel és a Budapest Bank Zrt.-vel, ezzel Magyarország legnagyobb biztosításértékesítési hálózata jött létre. A Magyar Bankholding ugyanúgy Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozik, ahogy a CIG Pannónia Életbiztosító is.

Portfóliószinten a legnagyobb arányú díjbevétel növekedést a csoportos életbiztosítási termékek adták 76 százalékkal, de jelentős a unit-linked termékek 13 százalékos növekedése is. A tőkehelyzet is helyreállt, a konszolidált tőkemegfelelés 276 százalékos már, ami jelentősen meghaladja a Magyar Nemzeti Bank 150 százalékban meghatározott minimum tőkemegfelelési rátáját.