Elegük lett a kínai cégekből az amerikaiaknak

Az amerikai Szenátus által most elfogadott törvény jelentősen szigorítaná az amerikai tőzsdékre bevezetett külföldi vállalatok kötelezettségeit. A lépés egyértelműen a kínai cégek ellen irányul, s olyanokat is érint, mint a Baidu, vagy az Alibaba. A szenátorok szerint túl sok a csaló kínai szereplő.

Az amerikai szenátus szerdán elfogadott egy törvényjavaslatot, amely nagyon sok kínai céget elzárhat attól, hogy részvényeit az amerikai tőzsdéken forgalmazza, hacsak nem hajlandóak alávetni magukat az amerikai értékpapír jognak és számviteli szabályozásnak - írja a Wall Street Journal és a South China Morning Post. Olyan cégeket érinthet az új szabályozás, mint például az Alibaba és a Baidu.

Az új törvényt a szenátus teljesen egyhangúlag hagyta jóvá. Az új szabályok szerint minden cégnek amely az amerikai részvénypiacon meg kíván jelenni, először igazolnia kell, hogy nem áll egy külföldi kormány tulajdonában, illetve ellenőrzése alatt.

A rendelkezés szerint a külföldi cégeknek ezen felül alá kell vetniük magukat az amerikai Nyilvános Társaságok Számviteli Felügyeleti Bizottságának (Public Company Accounting Oversight Board), egy non-profit szervezetnek, amely az amerikai részvénypiacra bevezetett részvények kibocsátóinak számviteli felügyeletét látja el. Ha három egymást követő éven keresztül egy cég nem adja meg magáról a kellő információkat, akkor részvényeit törlik az amerikai tőzsdékről.

Ki a csaló kínai cégekkel!

A törvény bármely olyan külföldi cégre alkalmazandó, amely az Egyesült Államokban szeretne tőkét bevonni. A javaslat egyik benyújtója, a Louisiana-beli Demokrata John Kennedy szenátor elmondása szerint azonban kifejezetten a kínai cégeket célozták meg, hogy megakadályozzák azok csalásait az amerikai tőzsdéken.

Kína surranópályán igyekszik megszerezni az uralmat, és minden körben csal. Egyszerűen nevetséges, hogy lehetőséget nyújtunk a kínai cégeknek arra, hogy kihasználják a keményen dolgozó amerikaiakat, akik nyugdíjukat és megtakarításaikat kockáztatják a tőzsdén. A világon nagyon sok olyan tőzsde van, amely nyitva áll a csalók előtt, azonban Amerika nem engedheti meg magának, hogy ezek közé tartozzon - mondta a szenátor.

Az először tavaly márciusban benyújtott javaslatot még a Kongresszusnak is jóvá kell hagynia, mielőtt azt Trump elnök aláírásával életbe léptetné. A kínai-amerikai viszony a Covid-19 járvány súlyosbodásával amúgy is feszültebbé vált. A Trump adminisztráció ugyanis azt a taktikát választotta, hogy minél inkább Kínát próbálja felelőssé tenni a járvány kirobbanásáért és azért a 90 ezer halálesetért, amelyet eddig a koronavírus fertőzés az Egyesült Államokban okozott.

Az Amerikai Értékpapír Szövetség (American Securities Association), egy szervezet, amely a kisebb pénzügyi cégeket képviseli, támogatta a törvényt és elég éles kommentárt fűzött hozzá. Szerintük túl sokáig volt a csaló kínai cégeknek szabad bejárásuk az amerikai piacra és túl sokáig hagyták, hogy kihasználják az amerikai befektetőket. Itt az ideje, hogy kiegyenlítsék az esélyeket az amerikai cégek számára - áll a közleményükben.

Államtitkot is követelhetnek

Anna Ashton, az Amerikai-Kínai Business Council igazgatója ugyanakkor a South China Morning Postnak azt mondta, a szabályozás ugyan észszerűnek és érthetőnek tűnik, azonban komoly konfliktust okozhat egy sor kínai cég számára. Nekik ugyanis lehet választaniuk kell, hogy az amerikai számviteli törvényeknek, vagy a kínai, államtitkokra vonatkozó szabályozásnak feleljenek meg.

Ő még nem látja, hogy ez a törvény mennyire befolyásolja majd a kínai cégek amerikai tőzsdei jelenlétét, azonban felhívta a figyelmet, hogy a kínai cégek össz-kapitalizációjának mindössze 2 százaléka van amerikai kézben. Az ügyben az amerikai Kongresszusnak jelentést tevő szakbizottság gyűjtése szerint összesen 165 kínai cég részvényeit jegyzik az amerikai tőzsdéken. A szenátus által elfogadott javaslat ezeket a cégeket és a többi külföldi céget is arra kötelezné, hogy az amerikai cégekével azonos szintű transzparenciát biztosítsanak és közöljék a bennük lévő állami befolyás mértékét is.

A kínai cégekkel kapcsolatos fenntartások nem megalapozatlanok, amint arra a Luckin Coffee esete is rávilágít. A korábban a Starbucks kínai megfelelőjének tartott cég múlt hónapban közölte, vezérigazgatója meghamisította a 2019-es árbevételi adatokat, s a valósnál mintegy 310 millió dollárral nagyobb árbevételi számot közölt a befektetőkkel. A Luckin részvényei, amelyek letéti igazolások formájában Amerikában is be vannak vezetve a tőzsdei forgalomba, ennek hatására idén már 90 százalékot estek.

Kereslet még mindig van

A Nasdaq közlése szerint tervezik, hogy a Luckin részvényeit törlik a bejelentések után. Ennek ellenére a befektetők éhsége egyelőre elég nagynak tűnik még mindig a kínai részvények iránt. A Kingsoft leányvállalatának, a Kingsoft Cloud Holdingnak például két héttel ezelőtt meg kellett emelnie kibocsátása során 500 millió dollár fölé a felkínált részvénymennyiséget, hogy ki tudja elégíteni a nagy befektetői keresletet a Nasdaq-on.

Kína mindenesetre érzi, hogy a levegő, legalábbis tőzsdei szabályozási oldalról kezd hűvösebbé válni számára az Egyesült Államokban. Pont emiatt igyekeznek megerősíteni a kapcsolataikat Londonnal, hogy egy kissé eltávolodjanak az Egyesült Államoktól, mint a külföldi tőkebevonások egyelőre legfontosabb helyszínétől. A SCMP értesülései szerint most azon dolgoznak, hogy újjáélesszék azt a Sanghaj-London programot, amely megkönnyítené kínai cégek számára, hogy globális letéti igazolásokat bocsássanak ki a londoni tőzsdén.