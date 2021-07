A részvénypiac forgalma 6,6 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével emelkedtek az előző napi záráshoz képest.

Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője az MTI-nek elmondta: erőteljes pozitív korrekció volt minden részvénypiacon, itthon és külföldön is. A budapesti piacon a Richter folytatta a jó szereplését, és az OTP is jól teljesített. A forgalom továbbra is átlag alatti - tette hozzá.

A Mol 10 forinttal, 0,42 százalékkal 2378 forintra erősödött, 650,4 millió forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 400 forinttal, 2,53 százalékkal 16 185 forintra nőtt, forgalmuk 4,4 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 4,5 forinttal, 1,06 százalékkal 421,50 forintra csökkent, forgalma 73,4 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 125 forinttal, 1,53 százalékkal 8270 forintra emelkedett, a részvények forgalma 1,1 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 3841,96 ponton zárt pénteken, ez 25,75 pontos, 0,67 százalékos emelkedés a csütörtöki záráshoz viszonyítva.