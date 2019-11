Erősödéssel zárt Budapest

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 453,66 pontos, 1,05 százalékos emelkedéssel, 43 492,33 ponton zárt kedden. A részvénypiac forgalma 13,2 milliárd forint volt, a vezető részvények az OTP kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest - írja az MTI.

A Mol 58 forinttal, 1,92 százalékkal 3078 forintra erősödött, 2,8 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 10 forinttal, 0,07 százalékkal 13 830 forintra csökkent, forgalmuk 6,8 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 0,50 forinttal, 0,11 százalékkal 440,50 forintra nőtt, forgalma 225,7 millió forint volt.

A Richter-papírok ára 105 forinttal, 1,88 százalékkal 5685 forintra emelkedett, forgalmuk 2,4 milliárd forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 3951,66 ponton zárt kedden, ez 68,76 pontos, 1,77 százalékos emelkedés a hétfői záráshoz viszonyítva.

Az európai piacok a nap eleji gyengülés után fokozatosan emelkedtek. A magyar piac - amely az elmúlt időszakban le volt maradva a nagy nyugat-európai tőzsdékhez képest - kifejezetten jól teljesített, a BUX index nagy forgalom mellett nőtt. Ez különösen azért szép, mert a régióbeli részvényindexek - például a lengyel, a cseh vagy a román - mind csökkentek - mondta Baráth Tibor, az Erste Befektetési Zrt. vezető üzletkötője.

A nagy hazai papírok eltérően teljesítettek. A nap vesztese az OTP volt, mely többször is nekifutott a 14 ezer forintnak, de mindig visszapattant, és nap közben 13 760 forintig is esett az árfolyama. Ezzel szemben a Richter új szintre emelkedett: napon belül majdnem 200 forintot mozgott az árfolyama, 5740 forintig is felment, ráadásul erős, több mint 2 milliárd forintos forgalommal. A Mol is emelkedni tudott, napi csúcsa 3090 forint volt.

A forint ugyanakkor tovább gyengült, napon belül 334,60 forint fölött volt a teteje, és a nap végén is csak 334,30-ig tudott visszaerősödni. A nemzeti fizetőeszköz hetedik napja folyamatosan gyengül, minden nap új mélypont van, és minden nap feljebb van a mélypont és a tetőpont is - jegyezte meg a vezető üzletkötő.

