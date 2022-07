Az emberek életében a pénz fontos szerepet tölt be, a pénzügyi döntések mögött pedig gyakran nemcsak racionális, hanem lélektani tényezők állnak.

A Financiológus rovat olvasói levelekre épül, és szándéka szerint olyan embereknek segít, akik széles értelemben véve valamilyen pénzügyi problémával néznek szembe.

Az elmúlt héten ismét újabb történelmi mélypontra került a forint a világ nagyjából minden valutájával szemben. A Bloomberg összesítése szerint az utóbbi hat hónapban egyetlen feltörekvő piaci deviza sem gyengült annyit, mint a forint. Nem meglepő, hogy ezek után több olvasónk is azzal a kérdéssel fordult szakértőinkhez, érdemes-e átváltania a megtakarítását euróba vagy más devizába.

Olvasóink írták:

Tisztelt Financiológus!

Egyetlen kérdésem van. Helyes lehet-e a megtakarított pénzecském felét például euróba vagy dollárba fektetni? Köszönöm, ha válaszolnak.

Üdvözlettel Mariann

Tisztelt Financiológus!

Nyugdíjpénztárban van kb. 9 millió forintom, ami tőkéből és hozamból áll össze, és a nagy része már lassan 30 éve gyűlik. Korábban folyamatosan a lehető legnagyobb kockázatú, de a legnagyobb potenciális nyereséggel kecsegtető portfólióban volt minden, de tavaly október közepén áttetettem a legbiztonságosabb portfólióba az egészet. Sajnos ennek ellenére lemorzsolódást érzékelek a portfólió nominális összegét tekintve is, de tudjuk, az infláció ehhez még hozzá jön. Mivel egy évem sincs mostantól a nyugdíjig, viszont 3 éven belül egyszer hozzányúltam a meglévő összegekhez, most béna kacsaként nézem mi történik, pedig inkább vennék belőle dollárt, eurót vagy akár svájci frankot, amelyek a forint leértékelődése miatt jól teljesítenek, csakhogy így nem tehetem meg.

Van-e másik nyugdíjkasszánál olyan portfólió, ahová érdemes lenne átvinni a teljes megtakarításomat? Tudnának-e erre a szituációra valami jobbat javasolni a Pannónia Nyugdíjpénztárnál?

Üdvözlettel: István

A Financiológus válasza:

Kedves Mariann!

Jó ötlet lehet, ha egy befektető diverzifikálja a befektetéseit, vagy azok egy részét több deviznem között. Hogy a mostani forintárfolyam relatíve jó-e az átváltásra, azt viszont nem tudom önnek garantálni. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) és a kormány is aggodalommal figyeli most már a forint árfolyamát, és ennek megfelelő intézkedéseket hoznak, mivel a forint túlzott gyengülése növeli az inflációt.

A nagybefektetők, ha emelkednek a forintkamatok, forint eszközöket vásárolnak, ha viszonylag alacsonyak a kamatok, akkor pedig eladják ezeket. Amikor a nagybefektetők veszik a forintot, a forint erősödik, amikor eladják, akkor gyengül.

A kérdés tehát az ön számára az, hogy mi éri meg jobban: keresni egy magas kamatozású forint befektetést a pénzének, vagy pedig alacsonyabb kamatozású dolláros vagy eurós befektetés után nézni, esetleg mindkettő? Jelenleg magyar állampapírt egy évre (diszkontkincstárjegy) 7,8 százalékos kamaton tud vásárolni. Ha ehelyett euróba teszi át a pénzét, akkor fog jól járni, ha forint legalább ennyit gyengül az euróhoz képest plusz a marzs, ami lehet 2-4 százalékos attól függően, hol váltja át, illetve vissza a pénzt.

Tehát, ha egy évre tervez, legalább 10 százalékos forintgyengülés esetén éri meg váltania. Azt sajnos nem tudom megmondani, mennyi lesz az euró/forint vagy az dollár/forint árfolyama egy év múlva, de ha nem lesz legalább 450 forint az euró és 440 a dollár, akkor valószínűleg nem jár jobban most az átváltással, mintha egyéves magyar állampapírt vásárolt volna.

Kicsit más a helyzet akkor, ha valamilyen fix kamatozású eurós, dolláros befektetést talál a pénzének, a hazai bankok által kínált betétkamatok viszont alacsonyak, brókercégeknél elképzelhető, hogy tudnak önnek vásárolni német vagy amerikai állampapírokat, ezeknél azonban tranzakciós költségek merülhetnek fel. Az egyéves német hozam most nagyon alacsony, a fél százalékot sem éri el, az amerikai hozam 2,8-2,9 százalék körül van.

Tehát összefoglalva az a válaszom, ha 450 forintosnál magasabb euróárfolyammal kalkulál egy éven belül, akkor talán megéri átváltani, ha viszont alacsonyabbal, akkor valószínűleg jobban jár a magyar állampapírral. Azt sajnos nem tudom megmondani, hogyan fog alakulni az árfolyam a jövőben, az sem kizárt, hogy 400 forint alá megy tartósan az euró ára. A forintkamatok szinte biztos, hogy emelkedni fognak már a jövő héten is.

Kedves István!

Mariannak részben már leírtam, milyen helyzetben érdemes devizára váltani most a forintot. Az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítását szerintem nagyszerű időzítéssel váltotta át a legalacsonyabb kockázatú portfólióra, az állampapírok árfolyama azonban jelenleg esik, és ez így is marad addig, amíg emelkednek a hozamok. Ez látszik a pénztári portfóliók árfolyamában is.

Ami jó hír, hogy ezek az alapok állampapírokat tartanak, amelyek lejártakor a magyar állam a mostani magas hozamot ki fogja fizetni, vagyis ezt a veszteséget az alapok valószínűleg legkésőbb néhány éven belül ki fogják nőni. Ha nem sürgős, hogy kivegye a pénzét a nyugdíjpénztárból, én azt javaslom, hogy várja ki ezt az időt, és utána nyúljon csak hozzá a befektetéshez. Hasonló jelenség volt már 2008-2009 körül is, akkor is estek a nyugdíjalapok, később azonban annál szebben teljesítettek.

A jelenlegi piaci helyzetben pozitív hozamot, pláne reálhozamot rövid távon csak extrém kockázatvállalással képesek elérni a nyugdíjpénztárak. Vagyis ha ezt szeretné, akkor ismét egy magas kockázatú alapot kellene választania, amely nagyrészt részvényeket tart. Ha az az alap külföldi részvényeket is tart, akkor eurós, dolláros kitettséget is vállal, a devizaárfolyamok változásán is nyerhet vagy veszíthet. Önnek viszont az életkora alapján az alacsony kockázatú alapokat javasolnák, nem mellesleg az idén ezek az alapok már két számjegyű mínuszban állnak.

A Pannóniánál lehetőség van arra is, hogy több portfóliót tartson egyszerre. A megtakarítása egy részét teheti a legkockázatosabb alapba (Növekedési Plusz) úgy, hogy mellette a többi megtakarítás egy másik alapban van. Illetve arra is van lehetőség, hogy több pénztár között ossza meg a megtakarítását, akárhány nyugdíjpénztárba beléphet, és lehet tag.

2021-ben így teljesítettek a hazai nyugdíjpénztárak. Az egyéves hozam mellett érdemes megnézni a hosszabb távú teljesítményt is, hiszen ezek az intézmények hosszabb távra terveznek. Ezen az oldalon meg tudja nézni néhány pénztár napi árfolyamadatait is, sajnos az idén csak kevés pénztárnál van pozitív eredmény, reálhozam pedig egyetlen alapnál sincs. A Pannónia szolgáltatási portfóliója és klasszikus portfóliója ugyan szintén enyhe mínuszban állnak, de jobbak között vannak hazai viszonylatban.