Fokozódik az iráni helyzet: sok magyar lépett azonnal

A közel-keleti helyzet fokozódása miatt az arany még a kőolajnál is gyorsabban drágul. A magyar kisbefektetők is egyre többet halmoznak fel belőle.

Az amerikai-iráni konfliktus hatására ismét emelkedni kezdett az aranyár. Magyarországon is népszerű megtakarítássá vált a nemesfém, a BÁV 2019-ben közel 900 millió forint értékben adott el befektetési aranytömböt, ezzel az előző évhez képest 60 százalékkal növekedett a forgalma ebben a piaci szegmensben.

A sárga arany jobb a feketénél

Ha a befektetők az arany felé fordulnak, az mindig komoly jelzés a piacnak. A Goldman Sachs, a világ egyik legnagyobb befektetési bankja egyenesen arra hívta fel a figyelmet, hogy a mostanihoz hasonló geopolitikai konfliktusok idején az arany jobb befektetés, mint az olaj. Irán ilyen értelemben kulcsfontosságú szereplő, hiszen a világ kőolaj ellátásának negyede halad át az általa ellenőrzött Hormuzi-szoroson keresztül.

Az amerikai-iráni konfliktus hatására az olaj ára 66 dollárról a hét elején egy rövid időre elérte a 70 dolláros hordónkénti árat is, majd azóta 68-69 dollár között ingadozik. Fontos azonban tudni, hogy amióta az Egyesült Államok a világ egyik legnagyobb kőolaj-termelőjévé lépett elő, már kevésbé érzékeny az olajárak változására. Mindeközben a hírek hatására az arany hatéves csúcsra, unciánként 1593 dollárra ugrott. A Goldman Sachs szerint a gyengélkedő dollár, a növekvő infláció és más gyengülő gazdasági mutatók a kurzus további erősödését vetítik előre, és még a geopolitikai konfliktus ellenére is az aranyat tartják jobb menekülési eszköznek az olajjal szemben.

Új rekordok

A hosszútávú aranyáremelkedést jól szemléltetik az előző évek adatai. 2013 év elejét leszámítva jellemzően 1200-1300 dollár között mozgott az árfolyam. 2019-ben a januári 1280 dolláros unciánkénti ár az év első felében folyamatos növekedésnek indult, augusztusban átlépte az 1500 dolláros lélektani határt, majd az év második felében 1550 dollár felett maradt. Az amerikai-iráni konfliktus hatására a 2020-as év új rekorddal, 1593 dolláros unciánkénti árral indult.

A befektetők arany felé fordulását mutatja, hogy a BÁV 2019-ben közel 900 millió forint értékben, 895 millió forintért adott el befektetési aranytömböt, azaz az előző évhez képest 60 százalékkal növekedett az aranytömb forgalma. Újdonság, hogy az aranytömböt a kisbefektetők is megtalálták. Ennek egyik oka a kiszerelésben rejlik, hiszen a nagyobb, 50 és 100 grammos tömbök mellett akár 5 grammos, fél unciás (15,55 g) vagy egy unciás (31,10 g) méretben is megvásárolhatók. A különböző kiszerelések közül a legnépszerűbb 5 grammos tömböt a vevők 35 százaléka választotta, a legnagyobb forgalom, 502 millió forint, mégis a 100 grammos tömbökből származott. A szakértők egyetértenek abban, hogy a befektetési aranynak minden diverzifikált portfólióban helye van, akár pár százezres, milliós vagy éppen tíz-, esetleg százmilliós befektetési csomagról beszélünk.

További drágulást várnak

"Új tendenciának számított az ajándékozási célú vásárlás is, amely a teljes forgalom hozzávetőlegesen 10 százalékát adta. Az ügyfeleink leginkább egy gyermek születése, keresztelő, érettségi, diploma vagy esküvő alkalmából adtak aranytömböt. Amíg az év első felében a kisebb kiszerelésű tömböket keresték, az utolsó negyedévre már a 100 grammos tömbök értékesítése volt a jellemző" - mondta el Kovács Ádám, a BÁV kereskedelmi igazgatója.

A BÁV szakértője szerint az sem elképzelhetetlen, hogy az arany ára 2020-ban átlépheti az 1700 dolláros unciánkénti árat. Más szakértők még a 2000 dolláros árfolyamot sem tartják elképzelhetetlennek. Az utóbbi évek csalásai kapcsán azonban a körültekintő vásárlásra hívja fel a figyelmet: "Az általunk is forgalmazott svájci, 999,9 ezrelékes aranytömbök a legmagasabb "good delivery" minősítéssel rendelkeznek. Népszerűségük annak is köszönhető, hogy nem csupán itthon, de külföldön is könnyen értékesíthetők. Fontos, hogy csak megbízható forgalmazótól, hibátlan és sértetlen csomagolású, tanúsítvánnyal ellátott aranytömböket vásároljanak, amelyekre maga a cég is visszavásárlási garanciát nyújt."

Tájékoztatás



A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!

HOZZÁSZÓLÁSOK HOZZÁSZÓLOK