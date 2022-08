Egészen a 400-as árfolyamig tudott visszaerősödni a forint az euróval szemben hétfőn. A dollár szemben pedig a 390-es szint alá is benézett a kurzus. Különösebb külső hatás most nem indokolta a forint erejét, mivel a piacokra kevéssel lehet hatással az Orbán-kormány által szombaton bevezetett részleges korlátozás a hatósági áras tankolásra. Ahogy annak is elenyésző lehet a hatása, hogy Varga Mihály bejelentette, mostantól a cégek a társasági adót euróban és dollárban is fizethetik.

Kifejezetten erős napja volt a forintnak, mivel jelentősen ledolgozta a múlt heti veszteségeit a dollárral és az euróval szemben. Előbbihez képest 1,05 százalékos nyereséggel állt este háromnegyed 9-kor, ami 4,2 forintos erősödést jelent. Így az euró-forint váltás már 400,05-ig süllyedt le, miközben nyitáskor még 404,87 volt az árfolyam. 52 héttel ezelőtt még így is sokkal olcsóbb volt az euró: akkor még csak 346,81 forintot kellett érte fizetni – derül ki a Stooq.com adataiból.

Az euró eközben jól teljesített a dollárral szemben, 0,3 százalékot zárkózott a zöldhasúra, ami azt jelenti, hogy hétfő este már 1,025 felett volt a váltás.

A dollárral szemben a forintnak még erősebb napja volt: 20:45-ig 1,3 százalékot nyert a magyar fizetőeszköz, az árfolyam így már 390,4-ig süllyedt, de napközben a 388-as szintet is érintette a kurzus. Az 52 hetes gyengülés még így is erős a forint: közel 30 százalékkal került kevesebbe egy dollár.