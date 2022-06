A dollár és a forint váltása romlott a nyitáshoz képest, most ismét 379 felett van a kurzus, ami 0,15 százalék feletti gyengülést jelent reggel negyed 8-kor. Az 52 hetes teljesítménye a forintnak már közel 29 százalékos mínuszt mutat, 84,55 forinttal drágább a dollár, mint volt egy évvel ezelőtt.

Az euróval szemben viszont jobban kezdett a forint. Ugyan éjfél után már benézett 400 fölé az árfolyam, az ellenállásról lepattant és egészen 399,5-ig erősödött. Az euró így minimális pluszban áll a forinthoz képest, 399,66 felett jár a váltás.

A dollárhoz képest az euró most erősödni tudott, 1,0054 alatt van az árfolyam kora reggel, ami eddig 0,2 százalékos erősödést jelent. Az elmúlt időszakban viszont a közös európai valuta kifejezetten gyengén teljesített a dollárral szemben, 11,6 százalék feletti a bukása az elmúlt 52 hétben. Az euró gyengülése az orosz-ukrán háború miatt gyorsult fel, de az európai fizetőeszköz vergődése mutatja jól, hogy a forint még gyengébb, mint látszik.

A lengyel zlotyval szemben is gyengülés látszik a Stooq.com adatai alapján: 85 felett van a váltás, ami már reggel 0,1 százalékos forintgyengülést jelent. Egy évvel ezelőtt még 75,98 alatt volt a kurzus.

A cseh korona 16,15 forintot ért, ez 0,02 százalékos elmozdulást jelent, de a forint itt is gyengül. Egy évet nézve 17 százalékos értékvesztést produkált a magyar pénz.

A horvát kunával szemben is nagyon gyenge a forint: csütörtök-pénteken 1 százalék felett gyengült vele szemben a forint, nagyon közel a kurzus történelmi mélypontja is. A nyaralók most 53,13 forintot fizethetnek egy kunáért, miközben tavaly ez a váltás még csak 46,29 alatt volt. Az éves mínusz 15 százalék a forint ellenében.

A forint árfolyamát az gyengítheti, hogy miközben a cseh és a lengyel jegybank is folytatta az elmúlt időszakban a szigorítást, addig a Magyar Nemzeti Bank nem változtatott csütörtökön az egyhetes betéti tendernél a kamatszinten.