Hétfőn 11:30-kor még a 423-as sáv környékén mozgott a forint az euróval szemben, aztán 12:00-ra már 426,091-ig, egy új mélypontra szakadt be az árfolyam. Különösebb oka nincs az intenzív és nagyon gyors esésnek. Az 52 hetes gyengülés így már közel 20 százalékos, 68,75 forinttal drágább most egy euró, mint volt egy éve – derül ki a Stooq.com adataiból.

A dollár váltása ugyan nem esett új negatív rekordra, de itt is rendkívüli módon szakadt be az árfolyam, a 10:00-kor már a 428,5-ös szintre is beerősödött a forint, hogy aztán két lépcsőben, de 436,5-ig zuhanjon a kurzus.

A svájci franknál is hasonló pályát jár be a forint, itt a 444-es történelmi mélypont ismét 1 százalékon belül van, de egyelőre a hétfői leggyengébb szint 440,415 volt 12:15-kor. Az 52 hetes elértéktelenedés itt még látványosabb: 107,525 forinttal drágább most egy svájci frank, mint egy éve, ami 32,4 százalékos gyengülés.

Maga az euró sem fut jó napot: a dollár 0,15 százalék felett erősödött, a svájci frankkal szemben minimálisan, 0,05 százalékkal tudott zárkózni a közös európai fizetőeszköz.

Régiós sereghajtó a forint

A forint látványosan szenved a régiós valutákkal szemben is: a lengyel zloty 0,85 százalék, a cseh korona 0,7, a török líra 0,25 százalékkal szakította le a forintot.

A román lej esetében a bukaresti jegybank rendszeresen beavatkozik, hogy védje a lej árfolyamát, de a román pénz is 0,55 százalékkal drágult a forinthoz képest.