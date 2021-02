A koronavírus megdöntött egy tabut a gyémántpiacon is

A gyémántpiac sem menekült a koronavírus-járvány gazdasági hatásai elől, noha hagyományosan a luxuscikkek értékesítését kevésbé viselik meg a válságok. Most másfél éves szintre kapaszkodott fel a drágakövek ára, amiben nagy szerepe van a közelgő Valentin-napnak és az ázsiai ünnepi időszaknak, a kínai holdújévnek. Ugyanakkor a Covid-19 megdöntött egy korábbi tabut is: az ékszerészek elkezdtek interneten keresztül nagyobb gyémántokat is árulni, ha már Zoom videókon kell, hogy jól mutasson egy-egy kő. A gazdagok pedig már gyémántalapokat is találhatnak maguknak.

Az elmúlt időszak legnagyobb hírverést kapó, gyémánttal kapcsolatos eseménye az volt, hogy Lil Uzi Vert Magyarországon is ismertté vált, miután zenéje nem, de a homlokába ültetett hétmilliárd forintos drágaköve képes volt végre felkelteni az emberek érdeklődését. Bár elég egyedi megoldást talált a testátalakításhoz, miután egy méretes rózsaszín gyémántot választott magának harmadik szemnek, a gyémántpiacon mégsem ez lett a legnagyobb durranás: végre feltápászkodott az ékszerpiacon a szén ezen sajátságos és ritka változata.

A hét elején a tavaly márciusi mélyponthoz képest 5,1 százalékkal drágábban kereskedtek a csiszolt gyémántokkal, ami az elmúlt másfél év legmagasabb szintjét is jelenti a Nemzetközi Gyémánttőzsde (International Diamond Exchange, IDEX) legutóbbi beszámolója szerint.

A legtöbb válság ugyan stagnálásba, esetenként lejtmenetbe is löki a luxuscikkek piacait, de a koronavírus-járvány ezt is felborította: miután az egész világ váltott üzemben menekült lezárásokba, a gyémántkereslet is csökkent, hisz nehéz lenne az ékszerüzletek nyitvatartását megmagyarázni, ha minden másra ideiglenesen lakat kerül. Részben pont ennek köszönhető az is, hogy nem szakadtak be teljesen az árak. A vásárlási kedv ugyanis megmaradt, csak a beszerzési források apadtak el.

A helyzet kettősségét pedig igazán csak az emeli ki, hogy ezzel egy időben a karanténintézkedések az ellátási láncok beborulásával is jártak: se a bányák, se a csiszolók nem üzemeltek teljes kapacitáson, vagyis a meglévő kereslet úgy esett vissza a piacra, hogy folyamatosan fogyott a megvásárolható portéka. A korlátozott vásárlói hozzáférés azonban lassította az árak emelkedését is. Így lényegében azért nem érvényesült a papírforma, amely szerint hiába a válság, az elit szívesen költ akár drágakövekre is, mert egy ideig halmozódtak a készletek a gyémántfeldolgozóknál, majd csak fokozatosan épült le a kínálati oldal.

Ázsiában már viszik, mint a cukrot

A gyémántékszerek iránti kereslet folyamatosan állt helyre tavaly nyár óta, miután a kiskereskedők újból megnyitottak Ázsiában. Most pedig még az is növeli az elit vásárlási kedvét, hogy igazából másra nem tudnak költeni: a drága éttermek zárva, a luxus üdülőhelyekre nem lehet eljutni. (Még Magyarországon is rákaptak az ékszerritkaságokra az elmúlt időszakban.)

Ez a gyémánt piacának legforróbb időszaka lehet, amit az elmúlt évtizeben láttam

- mondta Paul Zimnisky, a Diamond Analytics alapítója a WSJ-nek.

Mivel a gyémántoknak sokféle alakja, mérete, színe és minősége van, az iparnak nincs referencia ára, de piaci megfigyelők szerint a durva, bányászott gyémántok és a fogyasztók által vásárolt csiszolt kövek ára is meghaladja a világjárvány előtti szintet.

Az egykarátos, átlagon felüli minőségű csiszolt gyémánt jelenleg 5900 dolláros áron kerül eladásra - mondta Zimnisky, aki szerint ez 14 százalékkal haladja meg az áprilisi mélypontot, míg egy ekvivalens nyers gyémánt most 18 százalékkal drágább.

Az árak decemberben megugrottak, köszönhetően az erős ünnepi eladásoknak és a lezárások idején kialakult felfüggesztett keresletnek. A december jellemzően erős időszak, az ékszerek értékesítése általában 120 százalék körül mozog novemberhez képest - mondta Edahn Golan, aki egy izraeli székhelyű gyémántpiac-kutató céget vezet. Idén ez is felborult: 160 százalékkal lódult meg a kereslet.

Zoomon csillog az ékszer

Ennek ellenére a járvány ékszerek értékesítésére gyakorolt ​​hatása nem volt egységes. A gyémánt fülbevalók eladása az ékszerpiac legnagyobb növekedését produkálta 2020-ban Golan szerint. Vicces és karanténbiztos oka van épp a fülbevalók iránti keresletnövekedésnek: a videohívásokban ezek látszódnak a legjobban.



Getty Images A videóhívásokon kell, hogy jól nézzen ki.

A világjárvány arra is ösztönözte az ipart, hogy gyorsabban alkalmazza az új értékesítési csatornákat: itthon mérsékelten sikeresek, de a tengerentúlon rengetegen vásároltak már a '90-es évek óta a teleshopszerű tévéműsorokból ékszereket. Az internet eközben tabu volt: sem az ékszerészek, sem a vásárlók nem szerették a webshopos gyémántozást. A karantén viszont ezt is megváltoztatta a piaci szereplők szerint, akik úgy látják, az internetes árusítás intenzív elterjedése elősegítette a gyémántértékesítés talpra állását.

"Ez arra kényszerítette iparunkat, hogy olyan területre merészkedjen, ahol eddig nem akartunk megjelenni" - mondta David Kellie, a Natural Diamond Council vezérigazgatója a Wall Street Journalnek az okokról.

Más lett a világ

Hagyományosan a gyémántüzlet a nyugati világban és a gazdag ázsiai országokban pörög, egyáltalán nem kiegyenlített a világon. Az Egyesült Államokban realizálódik a világ "gyémántfogyasztásának" mintegy 50 százaléka. Itt ráadásul nem is egyszerűen csak villogásra használják, hanem befektetésként tekintenek rá.

Mivel a központi bankok csökkentik a kamatlábakat a gazdaság ösztönzése érdekében - és néhol negatív tartományokba is viszik a kamatokat -, a gyémántok iránti kereslet is folyamatosan nő. A gazdagok így hajlamosabbak úgy dönteni, hogy a pénzüket valamilyen fizikai eszközbe tegyék, nem szeretnek azon bukni, hogy a bankban van a pénzük.

Az Amma Groupnál - amely a színes gyémántokra szakosodott befektetési ház - megnövekedett azon ügyfelek száma, akik jövedelmüket inkább fizikai gyémánt formájában, nem pedig készpénzben tartják, hogy vagyonukat megvédjék a negatív kamatlábaktól - mondta Mahyar Makhzani, a csoport társalapítója.

Az ötödik alapot még ebben az évben elindító csoport összegyűjti a befektetők pénzét, hogy aukciókon, vagy magánszemélyektől és bányászoktól megvásárolják a legritkább színes gyémántokat. Ezután eladják a gyémántokat magasabb áron, a nyereséget felhasználva más köveket vásárolnak, amelyek értéke várakozásaik szerint növekedni fog. Egy meghatározott időszak után az alap eladja gyémántjait, és visszaküldi a hozammal kiegészített pénzt a befektetőknek.

"A világon legfeljebb 100 vörös gyémánt van" - adott magyarázatot Makhzani, hogy miért is színes kövekre szakosodtak. "Egy ilyet birtokolni olyan, mint egy Picasso tulajdonosának lenni: tudod, hogy többet nem gyártanak már belőle" - foglalta össze az üzlet lényegét és háttérmotivációját.

A növekvő kereslet lehetővé tette a gyémántbányászok számára, hogy emeljék az árakat a gyártóknak eladott nyers gyémántok esetében is. Az orosz Alrosa januárban emelte az árakat, míg a brit-amerikai De Beers a járvány óta először emelte árait - közölték elemzők.

Most pedig, hogy a piac levegőhöz jutott, a bányászati szereplők valószínűleg vissza is vágják az ékszerpiacra kivitt gyémántok mennyiségét, kihasználva, hogy folyamatos és növekvő kereslet van a kövekért.