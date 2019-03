Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Hullanak a fejek Mészáros Lőrinc informatikai cégénél

Két vezető is távozott az elmúlt két napban a 4iG Nyrt.-től, a vezérigazgatói feladatokat hétfőtől Mészáros Lőrinc cégbirodalmának egyik kulcsembere, Jászai Gellért veszi át.

Nem sokáig bírták a 4iG nemrég kinevezett igazgatósági tagjai a felcsúti milliárdos Mészáros Lőrinc szoftvercégénél, a 4iG-nél. A tőzsdén is jegyzett társaság március 14-én bejelentette, hogy Zibriczki Béla vezérigazgató munkaviszonya közös megegyezéssel aznap megszűnt. Igaz, Zibriczki munkájára a társaság a jövőben is számít, igazgatósági tisztsége változatlanul továbbra is fennáll.

A vezérigazgatói posztot március 18-tól az igazgatóság elnöke, Jászai Gellért tölti majd be. Hetényi Márk igazgatósági tag is távozott a cégtől március 13-án, helyére az éves rendes közgyűlésen választanak majd új tagot, addig a 4iG igazgatósága négy taggal működik tovább.

Zibriczki karrierje nem volt hosszú életű a 4iG-nél, hiszen tavaly szeptember 27-én nevezték ki vezérigazgatóvá. Ő attól a Symmetria Kft.-től igazolt át a 4iG-hez, amelyet Orbán Viktor miniszterelnök vejének, Tiborcz Istvánnak a rokonságához kötnek. Hetényi Márk 4iG-s pályafutása még rövidebb volt. Őt tavaly december 13-án választották be a 4iG igazgatóságába, de főállásban az MKB Bank igazgatóságának a tagja.

Jászai Gellért számos Mészáros Lőrinchez köthető tőzsdei cégben tölt be kulcspozíciót. Ő a Konzum Nyrt. elnök-vezérigazgatója és egy 6,59 százalékos pakettel is rendelkezik a cégben. Benne van emellett az Opus Global Nyrt. igazgatóságában, az Appeninn Nyrt. igazgatóságának pedig ő az elnöke.

A személyi változásokat a befektetők kedvezően fogadták, csütörtökön - negyed három után - a nap nyertesének számított az informatikai papír, amelynek árfolyama 15 százalékos pluszban állt 3820 forint árfolyamon, egymilliárd forint feletti forgalommal. Azóta egyébként, hogy tavaly júniusban Mészáros cégei és tőkealapjai beszállta a 4iG-be, a tízszeresére emelkedett az informatikai vállalat árfolyama.

Tájékoztatás



A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!