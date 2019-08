Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Ilyen olcsó még sosem volt az államadósság

Rekord alacsony hozamok mellett értékesített kötvényeket az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) a hosszú hétvége előtt. A 19 éves kötvény is 2 százalék alatti hozammal ment el.

Sosem volt még olyan olcsó az államadósság finanszírozása, mint most. Az ÁKK csütörtöki kötvényaukcióján az ötéves, a tízéves és a 15 éves (valójában 19 éves) kötvények is rekord alacsony átlaghozam mellett keltek el. Az ÁKK ötéves állampapírból 20 milliárd forintnyit hirdetett meg, az érdeklődés nem volt különösebben élénk, alig másfélszeres volt a túljegyzés, de a hozam így is lement.

Babavárósoknak is jó

Az ötéves kötvények 0,73-0,77 százalék közötti hozammal, 0,75 százalékos átlaghozammal keltek el az előre meghirdetett mennyiségben, két héttel ezelőtt még 1,34 százalékos volt az átlaghozam. Ez az a hozam egyébként, amelyik a legtöbb támogatott hitelkonstrukció esetében a referenciahozamok alapjául is szolgál. Az aukciókon elfogadott mennyiségekkel súlyozott átlaghozam alapján határozzák meg több hitel - a családok otthonteremtési kedvezményéhez (csok) kapcsolódó támogatott lakáshitel, babaváró támogatás - ügyleti kamatát. Vagyis ha ez a kamatszint lemegy, akkor az állam számára olcsóbbá válik az ilyen kölcsönök támogatása.

Az új referenciakamatot havonta teszi közzé az ÁKK az előző három hónap aukciós eredményei alapján. Jelenleg 1,74 százalékos ez a hozam, de borítékolható, hogy a következő hónapban már alacsonyabb lesz. Azok a babaváró hitelt felvevők, akiknek esetleg nem születik gyerekük is jobban járnak, ha várnak a hitelfelvétellel, mert sokkal kevesebbet kell visszafizetniük, ha lemennek a kamatok.

Rekord rekord hátán

A tízéves államkötvényekből meghirdetett 20 milliárd forintnyi mennyiségre már több, 65,1 milliárd forintnyi ajánlat futott be, ebből az ÁKK 30 milliárdnyit fogadott el. Az elfogadott ajánlatok hozama 1,56-1,6 százalék között volt, az átlaghozam 1,58 százalékos lett, 0,7 százalékpontot csökkent két hét alatt, és történelmi mélyponton áll.

A 2038-ban lejáró kötvényből 15 milliárd forintnyit hirdetett meg az államadósság-kezelő, de több mint 49 milliárd forintnyi ajánlatot kapott, amiből 22,5 milliárdot fogadott végül el. A hozamok 1,86-1,92 százalék között voltak, az átlaghozam 1,89 százalékos lett, ez szintén historikus mélypont, és az előző aukció óta 81 bázispontos csökkenés.

Tájékoztatás



A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!