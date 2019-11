Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Ilyen volt az elmúlt hét Budapesten

Növekvő forgalomban csökkent a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, a BUX 43 384,63 pont zárt pénteken, 56,79 ponttal, 0,13 százalékkal alacsonyabban az előző heti záróértékénél - írja az MTI.

A részvénypiac heti forgalma meghaladta az 56,12 forintot az előző heti 53,72 milliárd forint után, a vezető részvények vegyesen teljesítettek.

Az Equilor Befektetési Zrt. az MTI-nek küldött heti elemzésében kiemelte, hogy kedden céláremelések érkeztek vezető magyar papírokra. Az HSBC 15 700 forintról 16 200 forintra emelte az OTP-re, és 5900 forintról 6100 forintra a Richterre a 12 havi célárfolyamot, és mindkét esetben fenntartotta a vételi ajánlást. A Société Générale 11 300 forintról 11 800 forintra emelte az OTP célárfolyamát, itt eladási javaslat van érvényben.

A Richter folytatta a sajátrészvény-vásárlásokat: hétfőn 8500, kedden 34 ezer, szerdán 43 ezer, csütörtökön 38 ezer részvényt vett.

A héten jelentett a Rába, a járműipari vállalat a tavalyinál nagyobb harmadik negyedévi veszteségről számolt be, egyedül az alkatrész üzletág tudta növelni értékesítéseit. A flottatulajdonosok jellemzően elhalasztották a beszerzéseiket a bizonytalan gazdasági környezetre hivatkozva, és a mezőgazdasági szegmens kereslete is messze elmaradt a szokásostól. Kedvezőtlen fejlemény volt még az is, hogy a Honvédelmi Minisztériummal 2018-ban megkötött keretszerződés idén esedékes megrendelései nem teljesültek, és várhatóan az év további részében sem fognak - olvasható az elemzésben.

Nagy növekedést ért el a 4iG, a vállalat árbevétele 10,5 milliárd forintra nőtt a harmadik negyedévben, ami 233 százalékos növekedés a tavalyi 3,15 milliárdhoz képest. A kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredménye (EBITDA) 1,47 milliárd forintra nőtt. Idén már nettó eredmény soron is 1,1 milliárd forintos profitról számolhatott be a vállalat, egy évvel korábban még 46 millió forintos vesztesége volt. A harmadik negyedév során a 4iG szerződésállománya 18 milliárd forintot meghaladó értékben bővült.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) felszólítására a CIG Pannónia nem életbiztosítással foglalkozó leányvállalatának, az Emabitnak két hónapja van arra, hogy helyreállítási tervet készítsen, amelynek során a szavatoló tőke szintjét a szükségletet fedező szintre kell állítania, vagy csökkentenie kell a leányvállalat kockázati kitettségét. A CIG Pannónia tájékoztatása alapján a társaság a kockázati profiljának javítását és a helyreállítási terv készítését már megkezdte.

Az elmúlt héten a Mol árfolyama 1,71 százalékkal csökkent, pénteki záróára 2992 forint volt, heti forgalma megközelítette a 10 milliárd forintot.

Az OTP 1,28 százalékot esett, pénteken 13 860 forinton fejezte be a kereskedést a papír, heti forgalma pedig meghaladta a 24,8 milliárd forintot.

A héten a Richter 3,67 százalékkal erősödött, pénteken 5795 forinton zárt, heti forgalma megközelítette a 12,44 milliárd forintot.

A Magyar Telekom árfolyama 1,03 százalékkal emelkedett a héten, pénteken 443 forinton zárt, heti forgalma 2,26 milliárd forintot tett ki.

A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 3979,49 ponton zárt pénteken, az előző héthez képest 49,01 ponttal, 1,25 százalékkal magasabban.

A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!