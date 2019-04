Itt a cég, amely több pénzt csinál, mint az Apple és a Google együttvéve

Történetében először nyilvánosan is közzétette éves nyereségadatait a szaúd-arábiai Saudi Aramco nevű olajvállalat. A társaság tavaly nagyobb nyereséget ért el, mint az Apple, a Google és az Exxon-Mobil együttvéve. A tervezett tőzsdére lépést mégis egyelőre jegelniük kellett.

Az 1970-es években történt államosítás óta első ízben tettek közzé nyilvánosan is adatokat világ legnagyobb vállalatának számító szaúd-arábiai Saudi Aramco állami olajcég gazdálkodásáról. Az adatok szerint a társaság tavaly összesen 111,1 milliárd dollárnyi nettó nyereséget termelt, ez olyan hatalmas összeg, amely önmagában is meghaladja a Bloomberg összesítése szerint az olyan vezető amerikai vállalatok, mint az Apple, a Google és az Exxon Mobil összesített nyereségét.

A cég adatait a Fitch és a Moody's együttesen publikálta, a nyilvánosságra hozatal része annak a folyamatnak, amely végén a társaság nyilvános társasággá válna.

Jelenleg a befektetési bankok az Aramco egy több milliárd dolláros kötvénykibocsátásán dolgoznak, amely tulajdonképpen csak B terv, az eredeti elképzelés az lett volna, hogy a cég már tavaly tőzsdére lép egy 5 százalékos kisebbségi részvénycsomag első nyilvános részvénykibocsátását követően. Tavaly ősszel azonban már egyre több helyen röppentek fel a hírek arról, hogy mégis elhalasztanák a cég tőzsdére lépését. Ezt végül Mohamed bin Salman koronaherceg is megerősítette, a hivatalos indoklás szerint az ok, hogy a vállalat számára fontos a szintén állami tulajdonban lévő Sabic nevű petrolkémiai társaság megvásárlása, amelyet egyébként a hét végén hivatalosan be is jelentettek.

A 69 milliárd dolláros tranzakcióra a koronaherceg szerint mindenképpen szükség volt, ugyanis az Aramco tevékenységéből hiányzott ez a láb, ha viszont önálló vegyipari céget hozott volna létre, akkor azzal a Sabic járt volna rosszul. A társaság egyébként mostani kötvénykibocsátásával pont a Sabic megvásárlását szeretné finanszírozni.

Vannak persze más feltételezések is a nyilvános részvénykibocsátás és a tőzsdei bevezetés késlekedésének okairól. A Financial Times korábbi értesülései szerint a kibocsátásban részt vevőbefektetési bankok javaslata az volt, hogy a cég részvényeit ne csak a szaúdi tőzsdére vezessék be, mivel az ott jelenlévő nemzetközi intézményi befektetők egyszerűen nem tudnak azon a piacon akkora keresletet biztosítani, amely egy ekkora volumenű részvénykibocsátáshoz szükséges lenne. De még ha össze is jönne a szükséges tőke a kibocsátandó részvények megvásárlására, a rijadi tőzsde akkor sem tudna kellő mélységű keresletet és kínálatot biztosítani a részvények likvid kereskedéséhez.

A koronaherceg az 5 százalékos részvénycsomag értékét 100 milliárd dollárra tette. Csak összehasonlításképpen, az eddigi legnagyobb IPO az Alibaba 2014-es tőzsdére menetelét előzte meg, akkor 25 milliárd dollár értékben adtak el a kínai online-keresőóriás részvényeiből.

Egy ekkora részvénycsomag elhelyezésére utána az ezekkel való kereskedésre minden szakértő szerint a New York Stock Exchange (NYSE) lett volna a legmegfelelőbb platform. Azonban ezzel van egy hatalmas bökkenő, elvileg az ide történő tőzsdei bevezetéssel és a részvények, vagy az azokra szóló amerikai letéti igazolások kibocsátásával a kibocsátó cég egyben az amerikai törvények hatálya alá is helyezi magát (a magyar befektetők emlékezhetnek a Magyar Telekom zűrös balkáni ügyeire, amely után hosszú évek alatt súlyos milliárdokba kerültek az amerikai hatóságokkal vívott jogi eljárások, s amelyeket követően a cég inkább megszüntette amerikai letéti igazolás programját).

A másik adódó lehetőség a londoni tőzsde lett volna azonban ahhoz, hogy a cég részvényei bekerüljenek a prémium kategóriába, a közkézhányad minimum 25 százalékra való emelésére lett volna szükség. A brit pénzügyi felügyelet álláspontja az volt, hogy a 25 százalékos közkézhányad kritériumtól való eltérést mindenáron el kell kerülni, még ha az bizonyos esetekben méltányosnak is tűnne. Ugyanakkor a felügyelet megvizsgálja annak a lehetőségét, hogy esetleg létrehoznának egy külön szegmenst az ilyen típusú külföldi cégek részvényei számára.

A Fitch egyébként A+ besorolást adott a kibocsátandó Aramco kötvényekre, ez elmarad az olyan olajipari óriáscégekétől, mint a Shell vagy a Total. A Moody's által adott besorolás is jócskán alulmúlja az Exxon Aaa besorolását. A Moody's szakértője szerint az Aramco számos olyan tulajdonsággal bír, amely alapján megérdemelné az Aaa minősítést is, azonban azt végül is Szaúd Arábia A'-es besorolása határozta meg, tekintve az állam és a cég szoros kapcsolatait.

