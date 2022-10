Az aranyról jellemzően akkor hallani sokat a befektetői világon kívül, amikor az árfolyam valamilyen katasztrófa miatt történelmi magasságokba emelkedett. Az orosz-ukrán háború február 24-i kezdete után folyamatosan szökött fel a kurzus, március 8-án pedig már 2040 dollár felett kereskedtek egy unciával.

Mint azt Juhász Kristóf elmesélte, a Conclude-nál volt olyan nap, amikor sorban álltak az irodájuk előtt az emberek, hogy fizikai aranyat vásároljanak. A hirtelen megnövekedett érdeklődés miatt a fizikai készletek világszerte szűkössé váltak, várólisták alakultak ki.

Mostanra viszont 1750 dolláros sáv alá csúszott az árfolyam, ami a 2020-as koronavírus-járvány okozta válság eleje óta nem fordult elő. Akkor viszont épp egy felfelé tartó trend látszott, most inkább a lassú gyengülés pályáján mozogtunk az elmúlt hónapokban.

A befektetési világ ökölszabálya, hogy az arany árfolyama esik, ha a Federal Reserve (és a többi nagy központi bank) agresszív monetáris politikába kezd, vagyis kamatemelési ciklusban van. Ez aláássa a nem kamatozó eszközöket, miközben erősíti a dollárt. A dollárerősödése pedig az aranynál úgy is érvényesül, hogy a kevésbé stabil devizákból kevés tőke áramlik a dollárért megvásárolható aranyban, mert a valutaárfolyam vesztesége is megjelenik a kereskedelemben.

A forint esetében, magyar szemmel ez viszont most előny az aranynál: bár mióta felvettük a múlt heti podcast beszélgetésünket Juhász Kristóffal, a forint a dollárral szembeni 450-es mélypontjához képest most a 411-es szintekig erősödött, épp a magyar fizetőeszköz volatilitása teszi vonzóvá az aranyat. Ha a forint gyengül is, az arany sem húz felfelé, utóbbi esetében az árfolyamnyereség visszajön.

Azonban most az is mellette szól, hogy a dollár erején alapuló modell szerint az aranynak mostanra 30%-os mínuszban kéne állnia a dollárral szemben, amihez képest az idei 11-15 százalék körüli veszteség jobb teljesítményt mutat, mint várható volt.

A Conclude Befektetési Zrt. cégvezetőjével a podcastünkben főleg a miértekről beszélgettünk? Miért tartott az arany, ahol? Mennyire hatnak az árfolyamra az Oroszországra kivetett, a nemes fémre vonatkozó szankciók? A chiphiány befolyásolja az árfolyamot? Miért hiszik komolyan vehető emberek is, hogy arannyal fizetnek majd a közértben?