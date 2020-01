Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Két számjegyű hozamot ígérnek ezek a befektetések

Idén a magasabb kockázatot kereső befektetőknek az olyan, alacsonyabb minősítésű kötvénykibocsátók jöhetnek szóba, amelyek a nyereségtermelésüket növelik, illetve sikeres adósságcsökkentési programot valósítanak meg. E kategóriákban ígéretes befektetésnek számítanak egyes olajcégek, egy amerikai techóriás és egy zöldenergiába fektető dán vállalat kötvényei, amelyek többsége két számjegyű hozammal növelheti 2020-ban a befektetők pénzét - írta elemzésében Rotyis József, az SPB Befektetési Zrt. vezető privátbankára.

A mexikói állami olajvállalat, a Pemex 2019 szeptemberében bocsátotta ki 6,84 százalékos kamatozású, 2030-ban lejáró, dolláros kötvényét, amelynek árfolyama 7 százalékkal emelkedett a kibocsátás óta. A nagymértékben eladósodott vállalat mögött a mexikói állam áll. Ráadásul Mexikó, illetve a Pemex kitettsége viszonylag mérsékelt a kereskedelmi háború kedvezőtlen következményeinek, az olajkitermelő országokban növekvő háborús kockázatok pedig a Pemex bevételeit növelhetik, ezeknek köszönhetően csökken a kötvény kockázata - emelte ki az SPB Befektetési Zrt. vezető privátbankára. Rotyis József szerint kedvező nemzetközi kamatkörnyezetben és növekvő olajkereslet esetén a kötvény nettó árfolyama 5-7 százalékot emelkedhet, amely a jelenlegi hozamszintet figyelembe véve 10-12 százalékos éves hozamot hozhat.

A brazil állami többségi tulajdonú olajvállalat, a Petrobras 2044-ben lejáró, 7,25 százalékos kamatozású, dolláros kötvényének nettó árfolyama az elmúlt egy évben csaknem 20 százalékponttal emelkedett. A hitelminősítők által a befektetési kategóriák alá sorolt kötvény árfolyamának további emelkedését segítheti Brazília kereskedelmi háborús kockázatainak mérsékelt szintje, a gazdasági növekedés régióban gyorsnak számító üteme, a nyugdíjreform elindítása és az állam pénzügyi helyzetének stabilizálódása. Az olajkitermelést is érintő háborús kockázatok a Pemexhez hasonlóan a Petrobras bevételeit is növelhetik. A kötvény nettó árfolyama így kedvező esetben 5-8 százalékot emelkedhet, amely a kamatokkal együtt a mai hozamszintet figyelembe véve 10-13 százalékos éves hozamot biztosíthat.

Az amerikai Dell Technologies 2036-ban lejáró, 8,1 százalékos kamatozású, dolláros kötvényének nettó árfolyama 2019-ben mintegy 22 százalékponttal emelkedett. A hitelminősítők által a befektetési kategóriába sorolt kötvény emelkedése idén is kitarthat. A hitelkockázatok csökkenése előbb-utóbb a kötvény árfolyamának emelkedésében is tükröződik majd. Bár a Dell kedvező kilátásait beárnyékolhatja a kereskedelmi háború folytatódása, összességében úgy látjuk, hogy a cég kötvénye 2020-ban tovább emelkedhet, és a kamatokat is tartalmazó befektetői hozam meghaladhatja a 8-10 százalékot idén - tette hozzá a szakember.

A zöldbefektetés is jó hozamot kínál

A tengeri szélerőműparkok tervezésében, építésében és üzemeltetésében világszínvonalú dán Orsted 2040-ben lejáró, 5,75 százalékos kamatozású, angol fontos kötvényének nettó árfolyama szintén csaknem 20 százalékponttal emelkedett 2019-ben. Az alacsony kockázatú hitelminősítéssel rendelkező cég kötvényének további erősdését segítheti, hogy 2030-ig átlagosan évi 18 százalékkal nő a tengeri szélerőműparkok építése. A kötvény éves hozama a jelenlegi árfolyam alapján 2,1 százalék. Ezt a hozamot növelheti, ha az ECB céljai közé bekerül az európai klímacélok támogatása. Jó esély van arra is, hogy a 2040-ben lejáró kötvényt a cég visszavásárolja, a piaci árat meghaladó ajánlattal. Így az árfolyam 2-4 százalékkal is emelkedhet. Amennyiben ez bekövetkezik, 4-6 százalékos éves hozamot biztosíthat a kötvény.

Tájékoztatás



A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!