Korrigált Budapest

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 265,20 pontos, 0,70 százalékos emelkedéssel, 37 954,29 ponton zárt kedden. A részvénypiac forgalma 10,8 milliárd forint volt, a vezető részvények ára vegyesen változott az előző napi záráshoz képest - írja az MTI.

Az indexek a hazai és a nemzetközi részvénypiacokon is korrigálták a hétfői gyengébb teljesítményt - mondta Kiss Nicholas, az Erste Befektetési Zrt. részvényelemzője az M1-en.

A BUX index a héfői 3 százalékos esés után kedden 0,7 százalékkal emelkedett, ismét egy fontos lélektani szinthez, a 38 ezer ponthoz közelít. Kiemelte, hogy a magyar piac az OTP és a Richter vezetésével tudott emelkedni.

A gyógyszerpapírral kapcsolatban megjegyezte, hogy a reggeli órákban komoly eladási hullám kezdődött, még 5300 forint közeli szinteket is megjárt a Richter, onnan következett be fordulat, és jött létre a nap végére emelkedés, ami egy fontosabb technikai szint feletti zárást jelent. Elképzelhető, hogy a Richter esetében fordulat következett be, ami esetleg a hét további részében is kitarthat.

A Mol 8 forinttal, 0,28 százalékkal 2892 forintra gyengült, 1,8 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények 140 forinttal, 1,24 százalékkal 11 450 forintra erősödtek, forgalmuk 5,3 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama nem változott, 445,50 forintot ért, forgalma 168 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 65 forinttal, 1,19 százalékkal 5510 forintra nőtt, forgalmuk 1,8 milliárd forintot ért el.

A hihetetlenül alacsony tarifák és az elégedett ügyfelek véleményei révén a DEGIRO a leggyorsabban növekvő bróker Európában. Regisztráljon, és fektessen be a DEGIRO biztonsági struktúráján keresztül.

Tájékoztatás



A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!