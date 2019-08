Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Lassan elpárolognak a nyugdíjmegtakarítások

Rekord nyereséget könyvelnek el a brókercégek, amióta nincs különadó. A forgalom csökkent az idén, az állományok nőttek, a hosszútávú befektetések viszont visszaestek az elmúlt fél évben.

Sosem kerestek még annyit a brókerek, mint az idei első félévben. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint a befektetési vállalkozások adózott eredménye 4,67 milliárd forint lett, ami nem csak a tavalyinál magasabb 15,6 százalékkal, de történelmi rekordnak is számít. A profitot megdobhatta az is, hogy az idén már nem kell befizetniük a pénzügyi intézményekre kivetett különadót, de a bevételeik is nőttek.

Rekordon a bevétel

Az alaptevékenységből, vagyis a befektetési szolgáltatási tevékenységből befolyó bevétel az első hat hónapban megközelítette a 30,3 milliárd forintot. Ilyen nagy forgalmat az első hat hónapban még soha nem bonyolítottak le a brókercégek. Annak ellenére, hogy a tőzsde az idén nem mozgott annyira hektikusan, mint tavaly, a befektetési szolgáltatási tevékenységből befolyó bevétel 13,5 százalékkal nőtt.

A rekordprofitot az sem veszélyeztette, hogy az alaptevékenységhez kapcsolódó kiadások ennél nagyobb mértékben 18,9 százalékkal nőttek, és meghaladták a 18 milliárd forintot. A forgalom egyedül az azonnali tőzsdén kívüli piacon nőtt 15 százalékkal - a háttérben valószínűleg a lakossági állampapír-vásárlások megugrása állt. A tőzsdei megbízások volumene viszont csökkent, és a származtatott piacon is kevesebb megbízást adtak az ügyfelek, mint 2018 első felében. Minden bizonnyal ennek tudható be, hogy a személyi kiadások csökkentek: ha kevesebb a megbízás, akkor ugyanis a brókerek jutaléka is csökken.

Csökkenő állományok

Az értékpapír-állományok után beszedett pénz nőhetett az év első felében, az első hónapokban ugyanis rekordot döntött a brókercégek ügyfélszámláin lévő állomány. Február végén dőlt meg a rekord, akkor 3162 milliárd forintnyi értékpapír volt a számlákon. Ez június végére 2905,7 milliárd forintra apadt főleg a devizás értékpapírok miatt.

A statisztikák szerint egy nagyobb devizás értékpapír-állomány mozdult meg néhány hónapon belül, tavaly novemberben ugyanis még csak 564 milliárd forintnyi külföldi pénzben jegyzett értékpapír volt a brókercégeknél, ez az állomány aztán hirtelen megugrott 950 milliárd forintra, márciusban viszont már újra csak 621 milliárd forint volt a mennyiség. Vélhetően intézményi befektetők vásároltak az év végén majd adtak el márciusban nagyobb mennyiségben devizás értékpapírokat, mivel a lakossági értékpapír-statisztikákban ezeknek a tranzakcióknak nincs nyoma.

Látszik a szuperkötvény

Jól látszik azonban a brókercégek forgalmában is, hogy a Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz) június eleji megjelenése felpörgette a lakossági értékpapírpiacot. A forint állampapírok állománya az első félév végére a brókercégeknél történelmi csúcsra, 2263,9 milliárd forintra nőtt, a forgalom pedig csak az azonnali tőzsdén kívüli piacon ugrott meg, amelyen főleg állampapírokkal kereskednek.

Azóta, vagyis az év második felében a látványos növekedés már valószínűleg csillapodott, hiszen a lakossági állampapírok piacán megugró kereslet csillapodott. A múlt héten már a lejáró állampapír-állományt sem biztos, hogy meg tudta újítani az Államadósság Kezelő Központ, hiszen 9,5 milliárd forintnyi Féléves Állampapír és 72,5 milliárd forintnyi Egyéves Magyar Állampapír (1MÁP) járt le, miközben 1MÁP-ból csupán 26,1 milliárd, MÁP Pluszból pedig 52,4 milliárd forintnyi jegyeztek le. A MÁP Pluszból hétről hétre meghirdetett 100 milliárd forintos mennyiséget már régóta nem sikerül eladni, ilyen keveset azonban még sosem jegyeztek az évente csaknem 5 százalékos biztos hozamot ígérő kötvényből.

Kopnak a hosszútávú megtakarítások

A nyugdíj-előtakarékossági számlák (nyesz) száma tovább csökkent az idén a brókercégeknél is. Fél év alatt 887 számlát szüntettek meg, összesen 24 112 ügyfél használja már csak a negyedik nyugdíjpillért. Ezeken a brókercégeknél vezetett számlákon már 100 milliárd forintnál is kevesebb volt, holott öt éve még 120 milliárd fölött volt az állomány.

A tartós befektetési számlák (tbsz) is zsugorodnak, ami nem meglepő, miután a kamatadó-mentességet most már bármilyen állampapír-befektetéssel el lehet érni. 2018 végén a befektetési vállalkozásoknál 103 ezernél is több tbsz volt, június végén már csupán 90,8 ezer, ezek értékpapír-állománya 850 milliárd forint volt.

Az egyre kevesebb szereplővel rendelkező piacon lévő cégek tőkehelyzete folyamatosan javul. A jegybank friss adatai szerint június végén a brókercégek sajáttőkéje meghaladta a 26,3 milliárd forintot, a tőkemegfelelési mutatójuk pedig ismét 20 százalék fölé emelkedett.

