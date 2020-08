Megállíthatatlanul emelkedik az arany ára: így lehet nyerni rajta

Töretlenül emelkedik az arany ára, a központi bankok lazításai, a koronavírus-járvány körüli bizonytalanságok pedig tovább hajtják felfelé az árát. A befektetők úgy is nyerhetnek ezen, ha nem veszik meg magát a nemesfémet, hanem certifikátokon, befektetési alapokon keresztül fektetnek be.

Nincs, ami megállítsa az arany árát a világpiacokon. Az elmúlt napokban már 1980 dollár körüli unciánkénti áron kereskedtek a nemesfémmel az árutőzsdéken, ami történelmi rekordnak számít. Az arany ára az arany világtanács (World Gold Council) elemzése szerint 2020 első felében 17 százalékot emelkedett, de az igazi nagy rally júliusban indult csak be, a múlt hónapban további 10 százalékkal ugrott meg a nemesfém árfolyama.

A fogytaszói kereslet ugyanakkor gyenge az aranyra, emiatt a WGC szerint ingadozhat a közeljövőben az árfolyam, a pandémia miatt azonban mégis arra számítanak az arany világtanácsnál, hogy végső soron nőni fog a nemesfém ára. A fundamentumok alapján ugyanis hiába ment tegnap 1984 dolláros új csúcs fölé az unciánkénti aranyár, van még tér a további áremelkedésre.

Minden relatív, a rekord is az

Az arany ára az idei csúcsok előtt 2011 szeptemberében volt utoljára extrém magas, akkor az Egyesült Államokban csaknem 1900 dollárig emelkedett az unciánkénti ár, de szeptember 5-én napközben Ázsiában átmenetileg e fölött is járt a kurzus. Az biztos, hogy az idei, dollárban számolt 27 százalékos áremelkedés azt jelenti, az arany az év egyik legtöbbet hozó befektetése, jóformán minden fontosabb eszközosztálynál jobban teljesített.

Az arany menekülő eszköznek számít, az idén pedig extrém bizonytalanság volt a piacokon. Az alacsony kamatkörnyezet szintén kedvezett a nemesfémnek, ahogy az is, hogy egyre több elemző nyilatkozott róla úgy, hogy tovább emelkedhet az ára. Sőt az árfolyamrekord dacára vannak, akik úgy vélik, az emelkedő ciklus valójában még csak most kezdődött, a történelmi csúcsról újabb és újabb rekordokra emelkedik majd az aranyára.

A koronavírus-járvány végét egyelőre nem látja senki, a világgazdaságra gyakorolt hatását is nehéz megbecsülni. Néhány gazdaság, például Kína, Dél-Korea, az európai országok elérték a fordulópontot, és már ismét növekszik a GDP-jük, de világszinten még tart a járvány, és hosszú lehet a kilábalás.

A központi bankok agresszív kamatcsökkentésbe kezdtek, itt Magyarországon is volt két kamatvágás, mindezt sokszor mennyiségi lazítással vagy más nem hagyományos eszközzel kombinálják. A kormányzatok is folyamatosan jelentik be az egyre nagyobb válságcsomagokat, hogy támogassák a gazdaságot, de könnyen lehet, hogy újabb és újabb intézkedésekre lesz szükség. A pénzpumpa beindítása pedig inflációt eredményezhet, ami kedvez az aranyárnak.

A WGC kiszámolta, ha az inflációt is figyelembe vennék, hol tartana most az aranyár, illetve mire lenne elég a mostani rekord. Kiderült: a 2011-es szeptemberi csúcsok idején valójában drágább volt az arany, mint most, de a valódi történelmi csúcs 1980. január 21-én következett be, akkor a mai áron számolva 2800 dollár fölötti áron adtak egy unciányit a nemesfémből.

Befektetők vannak, vásárlók nincsenek

A kilátások egyetlen szépséghibája, hogy az arany iránti keresletet a befektetők fűtik, a valódi fogyasztói kereslet visszaesett. A magyarázat kézenfekvő: a járvány idején kevesebb ékszert vásároltak, a tömegrendezvények korlátozása miatt elmaradtak a rendezvények, köztük az esküvők is, és ez főleg Ázsiában hatalmas visszaesést eredményezett. Az ékszerarany iránti kereslet 46 százalékkal esett vissza világszerte.

Bár Magyarországon a BÁV-nál az aranyrudakat elkapkodták, nemzetközi szinten a befektetési célú tömbök, lapkák és érmék iránti kereslet szintén csökkent. Az ETF-ek viszont továbbra is vásárolják az aranyat, az intézményi és magánbefektetők szintén vételi pozíciókban ülnek, vagyis az áremelkedésre fogadnak még akkor is, ha fizikai értelemben nem akarnak aranyat tartani odahaza.

Az Erste Befektetési Zrt. friss elemzése szerint az arany áremelkedését tovább segíti a gyenge dollár és a rekord alacsony USA dollár kamat. A legfontosabb indikátor a 10 éves állampapír hozam, ami tovább süllyedt. A koronavírus járvány is terjed, ami újabb korlátozásokat hoz és ezzel párhuzamosan gazdaságélénkítő monetáris és fiskális programokhoz vezet. Ez pedig növeli a pénzbőséget, ami az arany áremelkedésének egyik fő mozgatórugója.

A nemesfém áremelkedéséhez hozzájárult Neel Kashkari minneapolisi Fed kormányzó nyilatkozata is, amely szerint 4-6 hétre le kéne állítani az Egyesült Államok gazdaságát és szigorú kijárási tilalmat kéne bevezetni, hogy meg lehessen állítani a koronavírus terjedését. Ellenkező esetben az USA az következő 1-2 évben folyamatosan azzal fog küzdeni, hogy képtelen elindítani a gazdasági növekedést, mivel a járványtól és a fertőzéstől való félelem megmarad.

Nem csak rúdban vásárolható

A magyar befektetők szeretik a fizikai aranyat is, de a kevésbé likvid és drága rudaknál vannak "felhasználóbarátabb" lehetőségek is, ha valaki az arany árának további emelkedésére spekulálna. A Budapesti Értéktőzsdén is forognak például arany certifikátok, sőt turbócertifikátok is, amelyekkel lehet fogadni az arany árának az emelkedésére, de ha valaki úgy gondolja, innen már inkább lefelé megy majd a nemesfém ára, az az esésre is spekulálhat úgynevezett short certifikáttal.

Az arany certifikátok, különösen a turbó certifikátok vásárlói jól jártak az elmúlt hónapokban, az egyik ilyen sorozatot például januárban alig több mint 3100 forintos árfolyamon vezették be, most pedig már 19 ezer forint fölött kereskednek vele, vagyis néhány hónap alatt a hatszorosára emelkedett az árfolyama. Ezek tőkeáttételes, így fokozottan kockázatos eszközök, de az arany áremelkedésén nagyon sokat hoztak a befektetőknek. Ha esett volna az arany ára, a befektetők ennek megfelelően sokat buktak volna, az eredetileg befektetett pénzük több mint felét is akár.

A magas kockázatot kevésbé szerető befektetők számára vannak tőkeáttétel nélküli certifikátok is, ezek egy az egyben követik le az arany árfolyamát. Emellett befektetési alapokon keresztül is lehet nyerni az arany árfolyamának emelkedésén. A Budapest Alapkezelő, a CIB Alapkezelő és az Erste Alapkezelő is indított aranyhoz kapcsolódó befektetési alapokat. Az Erste nagyon jól időzített, az alapja 2020. január 27-én startolt el, és azóta már 17 százalékos hozamot ért el. A Budapest Alapkezelő arany alapok alapja 22, a CIB Alapkezelő arany alapok alapja konstrukciója 23,6 százalékos pluszban van az év eleje óta.