A forint mélypontok halmozásával kezdte a napot, délelőtt előbb 426,9-ig gyengült az euróhoz képest, majd 15:00-kor és 16:00-kor is átvitte a 428-as szintnél lévő ellenállást. Az új leggyengébb szint 428,552-nél állt be a Stooq.com adatai szerint. Este 8-ra az árfolyam visszaerősödött, de a nyitáshoz képest így is 0,4 százalékkal van mélyebben a 426,42-es árfolyam.

A forint a dollárhoz képest is intenzíven veszített: 0,65 százalékkal volt drágább a pénzváltás este 8-kor, ami 439,06-os szintet jelent. A napközbeni mélypont azonban ennél is fájóbb, 442,267 lett, miközben a napot még 434,087-ről kezdte a dollárral szemben a magyar fizetőeszköz.

Délután kétszer is mélyponthoz ért a forint az euróval és a dollárral szemben. Kép: Napi.hu

Az euró elleni gyengülés azért kifejezetten látványos, mert az európai közös pénz 0,25 százalékot veszített a dollárhoz képest. Vagyis a forint az alulteljesítő euróval szemben sem tartotta magát.

A svájci frankhoz képest is belátható közelségben volt hétfőn az újabb történelmi rekordot jelentő negatív szint: 442,72-ig szökött fel a váltás, míg a forint mélypontja 444,917-nél alakult ki a múlt héten. A napközbeni gyengülés este 8-ig 0,15 százalék volt, ami 439,25-ös forintárfolyamot jelent. A frank lemaradása leginkább annak köszönhető, hogy a helyi jegybank 30 milliárd franknyi likviditást tolt ki az overnight betétekből.

Régiós valutákhoz képest is gyengül a forint

A régión belül súlyos veszteségeket hozott össze a forint: a leglátványosabb a román lejjel szemben elért mélypont, ez 86,7769-es árfolyamnál állt be délután. Este 8-ra 86,5-ig tudott visszazárkózni a forint.

A cseh koronához képest csak 0,11 százalék volt a gyengülés estig, de délután 2 körül itt is jött a negatív rekord: volt 17,4799 is a váltás.

A lengyel zlotynál a mélypontot nem érte el az árfolyam, de megközelítette az eddigi 88,6045-ös szintet, amikor 88,0622-ig esett a forint. Az esti árfolyam 87,8726-nál állt, ami 0,5 százalék feletti gyengülés még mindig.

A forint az elmúlt időszakban vergődő brit fonttal szemben sem tudta tartani az értékét: 489,191-ig is gyengült napközben, míg estére 0,5 százalékos veszteséggel 485,862-ig zárkózott.

A kilátások sem túl fényesek a forintnak: kedden teszik közé a szeptemberi inflációs adatokat. Az első teljes rezsiemeléssel lehozott hónap szinte biztosan 20 százalék környéki szintre ránthatta a pénzromlást. Bár normál körülmények között a forintnál lehetne azzal számolni, hogy már beárazták a magas inflációt a piacok, de az elmúlt időszak tapasztalatai alapján az előre borítékolható monetáris lépések után is jött a gyengülés.

Hétfőn például a külkereskedelmi adatokból látszott, hogy nagyon sok pénzbe kerül az energiaimport Magyarországnak. Ez már korábban is tudható volt, mégis a KSH adatközlése után esett be az árfolyam.