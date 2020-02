Messze még a gödör alja - most kell okosan befektetni

Várhatóan további esés vár a részvénypiacokra, és a befektetési szakemberek sem tudják, merre meneküljenek a koronavírus által okozott piaci riadalomból. Itthon pánik nincsen, de mindegyik vezető részvény komoly árfolyamesésre számíthat az eddigieken felül is. Nyugaton a piaci sajátosságok miatt azok a cégek se tudnak mentesülni, amelyek nem függenek feltétlenül a kínai gyártóipartól.

A 2020-as év meghatározó története a pénzpiacokon a kínai koronavírus lesz, és a napokban itthon a nagy nemzetközi tőzsdéken tapasztalható zuhanásnak még messze a vége - nagyjából így foglalható össze az Equilor Befektetési Zrt. aktuális helyzetértékelése.

Alapesetben gyors, hatékony fellépés nyomán megoldódik a víruskérdés és visszapattanhatnak a piacok, azonban mostanra valószínűbb az újabb gócpontok megjelentése, esetleg elhúzódó karanténokra kell számítani, amelyek a globális termelési és ellátási láncokat is megbontják. Az amerikai cégek 35 százalékának van kínai beszállítója, és világviszonylatban is hamar megjelenik a különböző iparágakban a kínai gazdaság termelésének kiesése.

Napok óta zuhanórepülésben vannak a nagy tőzsdék és Budapest is, további mélyrepülésre van kilátás. Ilyen esetben hagyományosan a közműszolgáltatók a legellenállóbbak, az olyan iparágak mint a turizmus, a luxuscikkek piaca, vagy akár a magyar gazdaság számára kiemelten fontos autógyártás végleges károkat szenvedhet el.

Nagyon csúnya az esés, de klasszikus pánikot egyelőre nem látok

- mondta a budapesti kereskedésről Vavrek Zsolt, az Equilor Befektetési Zrt. lakossági üzletágának vezetője. A hazai piacon mozgó befektetők az esés nyomán a belépési lehetőségeket keresik sokszor, azonban jó eséllyel ezzel is buknak, így további eladási hullámokra van kilátás.

Lassulás biztosan lesz

A befektetési cég gazdasági forgatókönyvei szerint alapesetben 3 százalék lehet idén a globális növekedés, a magyar 3,8 százalék. A legrosszabb esetben ez globális szinten 3 százalékra eshet, a hazai bővülési sáv alja 2,5 százalékra szállhat, és ehhez jöhetnek majd a jövőben az elhúzódó hatások.

Nagyon valószínű, hogy Németország is feladja hagyományos konzervativizmusát és a költségvetés terhére hoz élénkítő intézkedéseket, miközben a nagy nemzetközi jegybankok - akár koordináltan - lépnek. A globális jegybanki döntések meghatározóak lesznek az MNB számára is, amelytől jelenleg márciusban szigorítást vár a piac.

Az Equilor ultra-pesszimista forgatókönyvében egy-két évig is tarthat a kockázatkerülő piaci magatartás, a sima pesszimista, jelenleg legvalószínűbb előrejelzésben is elhúzódó lehet a hatás - mondta a Napi.hu kérdésére Varga Zoltán senior elemző.

Nehezíti a befektetők dolgát, hogy az egyes nagyvállalatok nem tudják magukat iparági szinten függetleníteni, ez is magyarázza az általános zuhanást a nagy tőzsdéken. Ha csak racionálisan a cégek működését nézzük, talán magyarázható az Apple árfolyamesése, lévén nem tud majd annyi telefont legyártani Kínában, és emelkedhet a Netflix árfolyama, mert az amerikaiak inkább otthon maradnak. De közben a gyártástól független Google árfolyama is kőként zuhan.

Török Lajos vezető elemző szerint az egyes nagy cégek árfolyamára alapvetően kihat az ETF-ek kereskedése, amikor valaki egy egész piacba fektet, így ugyanúgy esik az egyes cégek árfolyama, függetlenül attól, hogy egy stabil közmű, vagy egy, a kínai gyártásnak minden szempontból kitett technológiai cég. Török szerint ennek megfelelően a nagy cégek esetében nem érdemes azzal számolni, hogy a részvényárfolyamban megjelenjenek az egyes iparági sajátosságok, a befektetőknek most leginkább a kisebb vállalatok körében érdemes nézelődniük.

Itthon még nehezebb a választás

A hazai részvénypiacon - ha lehet - még borúsabbak a kilátások, lévén a piaci forgalomnak nagyjából 90 százalékát adó blue chipek egyikének sem ígér jót a járványhelyzet. A Mol bukik az olajár esésén, az OTP-t lehúzza a növekedési kilátások romlása, a Richter pedig hiába gyógyszergyártó, nincs a termékportfóliójában olyasmi, amire épp a vírusjárvány miatt megnőhetne a kereslet. A közmű mint stabil opció logika értelmében a Telekom lenne a jó menekülő opció, azonban a cég teljesítménye miatt továbbra sem vonzó választás.

Kérdésünkre Vavrek is azt mondta, nem látnak egyértelmű trendet a budapesti kereskedők körében, nincs egyenes menekülőút. Az mindenesetre feltűnő, hogy "brutális" a forgalom, rengetegen kereskednek, aktivizálódtak eddig sokáig nem használt ügyfélszámlák is. A mentsvárat eltérően látják, de az azért jellemző, hogy helyzetnek jobban kitett cégek részvényeit, mint amilyen például a Wizz Air, inkább eladják.

Összességében most még kivárás van, ez az állampapír-piaci befektetésekre is igaz. Egyben az is kijelenthető itthon és világviszonylatban is, hogy pénz bőségesen van, csak egyelőre nem tudják a befektetők, hova kéne tenniük.