Nagyon ráfizet az állam a szuperkötvényre

A befektetési alapokból fogy a pénz, az alapkezelők pedig egyre kevesebb állampapírt tartanak. Az alacsony kamatú intézményi papír külföldre megy, idehaza csak a magas kamatozású lakossági kötvény kelendő.

Zsákszámra adja el a magyar állampapírokat az egyik legnagyobb intézményi befektetői kör, a befektetési alapok. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss adatai szerint az idén nyolc hónap alatt 376 milliárd forinttal csökkent az alapokban lévő magyar állampapír-állomány, augusztus végén már csupán 918 milliárd forint volt a volumen, ami hat és féléves mélypontot jelent.

Kettős kamatszint

A visszaesés egyik oka az lehet, hogy nagyon sok lakossági megtakarítás ment ki az alapokból. A háztartások tavasszal még több mint 4100 milliárd forintnyi befektetési jegyet tartottak az értékpapírszámláikon, augusztusban viszont már alig 3900 milliárdot. A háttérben több tényező állhat, az egyik az új állampapír, a Magyar Állampapír Plusz (MÁP+) megjelenése. A szuperkötvény miatt nagyon sok befektető csoportosította át a megtakarításait.

Az állampapírnak további segítséget nyújtott az MNB azzal, hogy egy ajánlással szigorította az ingatlanalapok visszaváltását. Ennek hatására a gigantikusra hízott ingatlanalapok további növekedése megállt, sőt azóta folyamatosan kifelé áramlik a pénz a konstrukciókból.

Miközben a lakosságnak évente csaknem 5 százalékos átlagkamatú állampapírt kínál az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK), addig az alapok augusztusban rekord alacsony állampapírkamatokkal szembesültek. Volt olyan aukció, amelyen az ötéves államkötvény 0,75 százalékos, a tízéves 1,58, a 19 éves pedig 1,89 százalékos átlaghozammal fogyott el.

Profitrealizálás

Minél alacsonyabb az állampapírok hozama, annál magasabb az árfolyamuk, így nem meglepő, ha az alapkezelők a 2 százalék alá süllyedt hosszú hozamokat kihasználva eladták az állampapírjaikat. Az államnak viszont nem biztos, hogy jó, ha a hazai intézmények nem vásárolnak az alacsony kamatozású kötvényekből, ezért ha belföldön keres finanszírozót, akkor a lakosságnak kell egyre magasabb kamatokat ígérnie.

A MÁP+ évente körülbelül 4 százalékponttal ígér több kamatot, mint az ötéves kötvények fizettek a nyári hónapokban. Ebben az időszakban a befektetési alapok 160 milliárd forintnyi állampapírt adtak el, ha ezekből a befektetők MÁP+-t vásároltak, az az államnak öt év alatt 30 milliárd forintos többletterhet jelent a kamatokban.

Megfogadták Matolcsy tanácsát

Az állampapírok helyett inkább részvényeket vásárolnak az alapok egyre nagyobb mennyiségben. Augusztus végén 158,4 milliárd forintnyi hazai részvény volt a konstrukciókban, ami történelmi rekord. Ilyen sok részvényt még a magánnyugdíjpénztárak államosítása előtt sem tartottak az alapok. Ezzel egyébként Matolcsy György jegybankelnök kedvében is járnak, aki szorgalmazza, hogy az intézményi befektetők több részvényt tartsanak.

A vállalati kötvényállomány is gyarapodott a befektetési alapokban: 306,5 milliárd forintnyi hitelpapírt tartanak most a konstrukciók. A jegybank versenyképességi programjában arról is írnak, hogy növelni kellene az intézményi befektetőknél lévő céges kötvényállományt, ezt szolgálná a növekedési kötvényprogram (NKP) is, amelyben jelenleg már 15 cég pályázik úgy, hogy a hitelminősítés megszerzésén is túl van.

A hazai eszközök mellett egyre több külföldit tartanak a magyar alapkezelők. Az állomány 1500 milliárd forint fölött stabilizálódott a nyáron. Ennek a harmadát teszik ki a külföldi kötvények, de a részvények mennyisége is folyamatosan nő. A volumen már 340 milliárd forint fölött van, vagyis az idén nyáron megdőlt az a nyolcéves rekord, amit még a nyugdíjpénztárak államosítása előtt állított fel a szektor.

