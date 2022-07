Kedd délelőtt a forint sorra vitte át a mélypontokat a legtöbb európai valutával és a dollárral szemben, délutánra pedig újabb történelmi mélypontra jutott, több mint 407 forintba kerül jelenleg egy euró.

-Ahogy a korábbi mélypont, így a mostani is több dolognak köszönhető – kommentálta a folyamatokat Németh Dávid a K&H Bank vezető elemzője. Továbbra is nagy a bizonytalanság a nemzetközi piacokon és a recessziós félelmek is táplálják a befektetői pesszimizmust. Ebben az esetben pedig a legstabilabb eszközök felé fordulnak a piaci szereplők.

A dollár éppen ezért nem csak a forinttal, hanem az euróval szemben is erősödött

“Magyarország-specifikus okai is vannak a forintgyengülésnek. Bár a Magyar Nemzeti Bank a múlt heti kamatemelésével határozott üzenetet küldött a piacnak, hogy minden lépést megtesz az infláció leszorításáért, de ez egyelőre kevésnek látszik. A befektetők ingatagnak, kockázatosnak látják a magyar gazdaság helyzetét, ezzel összefüggésben a költségvetési és a folyó fizetési mérleg hiányának alakulását” - tette hozzá Németh.

Németh Dávid szerint kulcskérdés, hogy mikor sikerül megállapodás kötnie Magyarországnak Brüsszellel az uniós pénzek folyósításáról, ez az egyik fontos tényező, amely visszafordíthatná és erősíthetné a forintot. Ehhez persze az is kell, hogy kedvezőbbé váljon nemzetközi befektetői hangulat, azaz kockázatvállalóbá váljanak a befektetők.

"Új történelmi csúcsra emelkedett az euró-forint árfolyama, egyelőre 405,24-nél jelölte ki az új csúcsot. Kirajzolódott egy szélesedő alakzat, melynek felső szárában bízhatunk, jelenleg 405,50-nél található. A dollár erősödése sajnos folyamatosan szívja ki a tőkét a feltörekvő piacokról, a forint esetében az uniós források körüli vita miatt hatványozottan érvényesül a hatás" - tette ehhez hozzá az Equilor.

A forint a múlt heti jegybanki szigorítás után közelében volt annak, hogy kijöjjön abból a gyengülő csatornából, amelyben több hónapja van. Ha ebből sikerül a következő időszakban kitörnie akkor stabilizálódhatna az árfolyam, első körben a 390 és 405 forintos sávban. Ha viszont további gyengülés jönne, akkor a 410 forintos euró lehet a következő fontosabb lépcső.