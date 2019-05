Ok nélkül büntetik ennyire Budapestet

Bár voltak lehangoló momentumok, összességében jól sikerült az első negyedév a legnagyobb magyar tőzsdei cégeknek, s fundamentális oldalról nem látszik indokoltnak az esés a Budapesti Értéktőzsdén. A számok alapján még mindig lehet év végéig erő a BUX-ban.

Néhány gyengébb momentumtól eltekintve összességében jól sikerült az első negyedéves szezon a Budapesti Értéktőzsde nagy cégeinek, így fundamentális oldalról nem teljesen indokolt az a korrekció, ami az elmúlt hetekben zajlik a piacon - mondta Miró József, az Erste Befektetési Zrt. vezető piaci stratégája a Napi.hu-nak.

A négy nagy cégtől - OTP, Mol, Magyar Telekom és Richter - összességében egy jó 130 milliárd forintnyi összesített nettó eredményt vártunk a jelentési időszak kezdetét megelőzően. Ehhez képest a négy blue-chip összesített eredménye elérte a 160 milliárd forintot, ami nem csak a tavalyi negyedik negyedévben elért 140 milliárd forint körüli összegnél, de a tavalyi első negyedéves 150 milliárd forintnál is magasabb - folytatta a stratéga. Egyelőre a kilátásokban sem következett be olyan drasztikus változás, ami indokolná a komolyabb áresést, így Miró továbbra is úgy véli, hogy év végére indokolt lehet akár egy 45 000 pont körüli BUX index érték elérése is, ami a jelenlegi szintekről egy több, mint 12 százalékos emelkedésnek felelne meg.

A nagy cégek közül továbbra is az OTP tekinthető a piac igazi motorjának. A bank első negyedéves eredménye kimagaslóan jó lett, a 73 milliárd forint 11 százalékkal haladta meg az azonos év azonos időszakában elértet. Ebben a növekedésben persze komoly szerepet játszott az új bolgár szerzemény, az Express-csoport konszolidálása is. A 90 napon túli hitelek fedezettsége 119 százalékon állt, tehát jól fedezettek, a marzsok stabilizálódtak Magyarországon - sorolta Miró a jelentés pozitívumait. Bár Magyarországon a hitelállomány növekedése lassult egy kicsit, azonban még mindig bővülést látunk.

Ráadásul a szerb, a moldovai és a legutóbb megszerzett szlovén bankot szép lassan konszolidálják. Úgy számoltuk, hogy csak a tavaly akvirált bankok 30 milliárd forinttal növelhetik a csoport eredményét. Az OTP-nél most már a profit fele külföldről jött és ez az arány még növekedhet, amikor beolvasztják az új szerzeményeket a már korábban meglévő leánybankokba a szinergiahatásokon keresztül. Az OTP menedzsmentjének elmondása szerint a következő 2-3 évben már nem várható jelentősebb akvizíció, ezt az időszakot a meglévő új szerzemények integrálására szeretnék fordítani, ami komoly hozzáadott értéket tud teremteni. Összességében kedvező, hogy az OTP a rendelkezésre álló tőkét hatékony vásárlásokra tudja elkölteni, ehhez képest nem nagyon indokolt az a most már 10 százalékot elérő áresés, amelyre bekövetkezett az utóbbi egy hónapban a részvény árfolyamában - mondta az Erste szakértője.

A Mol részvényeknél ugyan néhány nappal később, de szintén megindult az áresés, ennek mértéke itt elérte már az április csúcshoz képest a 10 százalékot. Az olajipari vállalat gyorsjelentése nem lett olyan jó, mint az OTP-é, elsősorban a finomítási üzletág teljesítménye miatt. Azonban ez nem érhette meglepetésként a szereplőket.

A csoport nettó nyeresége 20 százalékkal, 49 milliárd forintra csökkent az első negyedévben, elsősorban azért, mert a finomítói marzsok nem éppen a cég számára kedvezően alakultak, az ural-brent spread eltűnt. Eközben emelkedett is a kőolaj árfolyama, s ezt nem sikerült a vevőkre tovább hárítani a késztermékek árában, annak ellenére, hogy a kereslet magas volt. A finomítói marzsok így összecsuklottak, s ez rányomta a bélyegét az egész downstream üzletágra, amely nyereségessége 30 százalékkal csökkent. Ugyanakkor a fogyasztói szolgáltatások eredménye, amelyet a menedzsment a cég jövője szempontjából kiemelt jelentőségűnek tart, több mint 20 százalékkal, 25 milliárd forintra nőtt - hívta fel a figyelmet Miró. Eközben az upstream üzletág eredménye 72,5-ről 79,5 milliárd forintra javult.

Az Ersténél azt várják jelenleg, hogy az év hátralévő részében kinyílhatnak majd a finomítói marzsok és ennek köszönhetően a gyengén teljesítő downstream üzletág is kedvezőbb eredményeket tud majd produkálni.

A Magyar Telekomnál elvileg látványosan, 64 százalékkal csökkent a nettó profit, azonban itt a cégnél az árbevételhez képest kis számokról beszélünk, és egy-két milliárd forintnyi változás százalékosan mindig nagyon nagynak hat. Abszolút számokban 8,1-ről 3,1 milliárd forintra csökkent a profit, a csökkenésben jelentős szerepet kapott egy 3 milliárd forintos egyszeri, létszámleépítéshez köthető költség. E nélkül az üzemi eredményesség nagyjából szinten maradt az előző évhez képest.

A részvénnyel kapcsolatban sok nem változott az előző gyorsjelentési szezon óta. A befektetőket változatlanul óvatosságra inti a Digi várható piaci megjelenése, ezzel kapcsolatban számos pletyka látott már napvilágot, most állítólag egy júniusi indulás van kilátásba helyezve. Láthatóan készül erre a Magyar Telekom, nagyon sok kedvezményt ad a nála hűségidőre leszerződő előfizetőknek. Ennek is köszönhető az, hogy hiába ugrott meg a társaságnál a mobilértékesítés árbevétele, annak eredménye nem lett túl erős. Ráadásul itt van a várható 5G tender is, amire még mindig nem tudni, mennyi pénzt fog elkölteni a társaság. A papírt persze elsősorban osztalékrészvényként kezelik a befektetők, a menedzsment most az idei 25 forintos osztalék után jövőre 27 forintos kifizetést helyezett kilátásba. A piaci reakciók alapján a befektetők többre számítottak - mondta Miró.

Az igazi csalódást a piacnak a Richter jelenthette az Erste szakértője szerint. Nem a nettó profit nagyságát tekintve, azzal nem nagyon volt baj, hiszen 50 százalékkal lett magasabb az előző év hasonló időszakánál. Ebben azonban az Allergan egyszeri, 7,1 milliárd forintos mérföldkő-kifizetés játszotta a legnagyobb szerepet, amire az elemzők Miró szerint nem nagyon számítottak. Ha levesszük a cég profitjából az egyszerit tételeket, akkor viszont egy elég gyenge eredményszám adódik, az operatív profit 3 százalékkal visszaesett.

Ami igazán kedvezőtlen volt, hogy a cég láthatóan egyelőre nem tud igazán megfelelő választ adni arra a problémára, amit az az Európai Unióban február óta életben lévő szabály jelent, amely szerint a gyógyszereket egyedi azonosítóval kell forgalomba hozni. Láthatóan az ezzel kapcsolatos pluszmunka jelentősen lelassítja a gyártási folyamatot. Ugyanakkor ez az eljárás nem nagyon hoz pluszt a Richter számára, hiszen ezt a gyógyszerhamisítás ellen találták ki, ami például Magyarországon eddig sem jelentett problémát.

Ami furcsa - mutatott rá Miró - hogy a változásról már régóta tudtak a gyártók és a Richter eddig nem kommunikálta, hogy ezzel várhatóan probléma lesz majd, mint ahogy az is, hogy a 128 milliárd forintnyi készpénzkészleten ülő cég miért nem tudott megfelelő beruházásokkal felkészülni erre. Pont emiatt az várható, hogy a gond a következő negyedévekben is fennáll majd. Ugyanakkor ez az egész kedvezőtlen fejlemény nem kellene, hogy többet jelentsen néhány száz forintnál a részvény árfolyamában, azonban az ennél jóval többet esett.

