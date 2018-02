Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Rossz napja volt a Molnak

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 0,71 százalékos csökkenéssel, 39 951,46 ponton zárt pénteken. A részvénypiac forgalma 9,5 milliárd forint volt, a vezető részvények gyengültek az előző napi záráshoz képest.

Kiss Nicholas, az Erste Befektetési Zrt. részvényelemzője az M1-en elmondta: a BUX-indexet leginkább a Mol 1,30 százalékos esése húzta le, bár az OTP-részvények is veszítettek értékükből 0,87 százalékot. Ezzel szemben a Richter és a Magyar Telekom relatíve jobban tartotta magát.

Az elemző ugyanakkor arra is rámutatott, hogy a BUX-index mozgására a blue chipek teljesítménye mellett vélhetően a negatív nemzetközi piaci hangulat is hatással volt, ezt támasztja alá, hogy az európai tőzsdék is mínuszban zártak - írta az MTI.

A Mol 1,30 százalékkal 3040 forintra csökkent, 1,9 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 0,87 százalékkal 11 460 forintra esett, forgalmuk 4,2 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 0,21 százalékkal 466 forintra gyengült, forgalma 253,3 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 0,23 százalékkal 6405 forintra csökkentette értékét, a részvények forgalma 1,8 milliárd forintot ért el.

