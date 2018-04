Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Rosszul kezdődhet a hét Budapesten

Eséssel indulhat a keddi kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az MTI-nek nyilatkozó piaci szakértők szerint.

Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője szerint eséssel indulhat a kereskedés a BÉT-en, miután hétfőn az amerikai részvényindexek 2-3 százalékos csökkenéssel zártak. Az OTP árfolyamában a 11 000 forintos, a Mol grafikonján a 2700 forintos, a Richter esetében az 5100 forintos támaszra érdemes figyelni a következő időszakban.

Az elemző ismertette azt is, hogy a Richter közzétette a közgyűlési előterjesztési javaslatait, a részvényenként 68 forintos osztalék kifizetéséhez a szelvényvágás napja június 6. lesz. A vállalat korábban közölte, hogy az Esmya nevű gyógyszerével kapcsolatban 42 milliárd forintos leírást számol el, amely meg is történt, azonban a kedden közzétett dokumentum alapján további egyéb ráfordítások is tovább rontották az eredményt. A korábban közölt üzemi eredmény 68,7 milliárd forintról 20,7 milliárd forintra apadt, míg a nettó profit 51,2 milliárd forintról 10 milliárd forintra esett vissza - tette hozzá. (35 magyarországnyi vagyon van ötszáz embernél.)

Kiss Nicholas, az Erste Befektetési Zrt. részvényelemzője a romló nemzetközi hangulat miatt szintén esésre számít a négy napos hétvége után a nyitásban a magyar részvénypiacon, amit kisebb felpattanás követhet. Megjegyezte, hogy a nemzetközi piaci hangulatnak általában az OTP és a Mol van kitéve, így azok negatív tartományban kezdhetnek, ezzel szemben a Richter és a Magyar Telekom jobban állhatják majd a sarat.

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 475,59 pontos, 1,29 százalékos emelkedéssel, 37 258,90 ponton zárt csütörtökön. A részvénypiac forgalma 9,2 milliárd forint volt, a vezető részvények erősödtek az előző napi záráshoz képest. A Mol 30 forinttal, 1,09 százalékkal 2772 forintra erősödött, 2,2 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 160 forinttal, 1,42 százalékkal 11 420 forintra nőtt, forgalmuk 3,7 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 3,50 forinttal, 0,78 százalékkal 453,50 forintra emelkedett, forgalma 260,4 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 40 forinttal, 0,76 százalékkal 5305 forintra nőtt, a részvények forgalma 1,2 milliárd forintot ért el.

