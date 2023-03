A részvénypiac forgalma 16,3 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével csökkentek az előző napi záráshoz képest.

Sághy Balázs, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője az MTI-nek elmondta, hogy elsősorban a globális kedvezőtlen befektetői hangulat hatott csütörtökön a Budapesti Értéktőzsde kereskedésére.

Budapesten sem volt pozitív hangulat, a piacok még nem nyugodtak meg Credit Suisse svájci bank jövője miatt.

A BÉT vezető részvényeivel kapcsolatban az Equilor elemzője kiemelte, az OTP több mint 4 százalékot esett, ez elsősorban annak tudható be, hogy szerdán Magyarországon nem volt kereskedés a tőzsdén, és a szerdai negatív bankpiaci hangulat jelent meg csütörtökön az OTP-nél. Jelentősen csökkent a Mol árfolyama is csütörtökön, továbbra is az osztalékkal kapcsolatos bizonytalanságok miatt nem kedvelik a befektetők a magyar olajipai papírt.

A Mol 62 forinttal, 2,52 százalékkal 2398 forintra csökkent, 3,3 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 404 forinttal, 4,08 százalékkal 9496 forintra esett, forgalmuk 10,3 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 5,0 forinttal, 1,29 százalékkal 382 forintra gyengült, forgalma 117,5 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 35 forinttal, 0,48 százalékkal 7385 forintra erősödött, a részvények forgalma 2,5 milliárd forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 3502,91 ponton zárt csütörtökön, ez 33,16 pontos, 0,94 százalékos csökkenés a szerdai záráshoz viszonyítva.