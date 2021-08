A héten a hazai blue chip papírok közül az OTP és a Magyar Telekom közölte a második negyedéves számait.

Az OTP-nél a második negyedévben a teljes bevétel és a kamatbevételek is jelentősen nőttek éves alapon. A bank továbbra is elkötelezett, hogy a felfüggesztett 2019-es és 2020-as osztalékot, 119 milliárd forint értékben, kifizesse a részvényeseknek. A mostani pozitív eredmények és az integráció részsikerei is arra ösztökélhetik a vezetőséget, hogy újabb akvizíciós célpontok után nézzenek a már bejelentett szlovén felvásárláson felül is - írja az Equilor Befektetési Zrt.

QP | Quality Placement

Kapcsolódó Történelmi csúcsra jutott a tőzsde

A Magyar Telekom a második negyedévben jelentős éves növekedésről számolt be, szinte minden soron meghaladva az elemzői várakozásokat. A cég vezetősége az erős eredmények miatt javított az idei és középtávú várakozásain is.

Pénteken késő este a Standard & Poor's globális pénzügyi szolgáltató csoport hitelminősítő részlege (S&P Global Ratings) a várakozásoknak megfelelően változatlan stabil kilátással megerősítette Magyarország hosszú és rövid futamidejű államadósság-kötelezettségeinek "BBB/A-2" szintű, befektetési ajánlású osztályzatát. A döntés indoklásában kiemelték, hogy az idén 6,1 százalékos, jövőre 5,3 százalékos növekedést várnak reálértéken a magyar gazdaságban. Az S&P arra számít, hogy az államháztartási hiány 2021-ben a GDP 7,5 százaléka lesz, és 2022-ben is megközelíti a 6 százalékot, a GDP-arányos nettó államadósság-ráta 2021 végén 73 százalék körül lesz.

Legutóbb 2020 elején kapott Magyarország a hitelminősítőtől pozitív kilátást, amit azonban nem sokkal később, a koronavírus-járvány kitörését követően visszavágtak stabilra.

A magyar részvénypiacon a héten a legnagyobb mértékben, 3,2 százalékkal a Magyar Telekom árfolyama emelkedett, pénteki záróára 436 forint, heti forgalma 533,09 millió forint volt.

Az OTP-részvények ára 0,66 százalékkal nőtt, pénteken 16 680 forinton zárt a papír, heti forgalma 17,17 milliárd forintot tett ki.

A Richter árfolyama 0,63 százalékkal emelkedett, pénteken a részvény 8780 forinton fejezte be a kereskedést, heti forgalma 6,6 milliárd forintot tett ki.

A Mol árfolyama 3,88 százalékkal 2430 forintra csökkent, forgalma meghaladta a 8 milliárd forintot.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 4009,14 ponton fejezte be a hetet, ami 68,30 ponttal, 1,73 százalékkal magasabb az előző hetinél.