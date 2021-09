Csúcsot döntött a BUX és az OTP

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 500,73 pontos, 0,95 százalékos emelkedéssel történelmi csúcson, 53 015,67 ponton zárt csütörtökön. A részvénypiac forgalma 11,5 milliárd forint volt, a vezető részvények a Mol kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest. A BUX kedden rövid időre átlépte az 53 ezer pontot, de a záró érték most maradt először fölötte. Az OTP is az eddigi legmagasabb árfolyamán fejezte be a kereskedést.