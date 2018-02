Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Vásárolna a milliárdos, de már nincs mit

Hatalmas mennyiségű készpénz parkol Warren Buffett cégénél, de nem tudják elkölteni, mert minden nagyon drága. Nagyon jól jártak az amerikai adóreformmal.

Hatalmas mennyiségű készpénzen ül a legendás befektető, Warren Buffett cége a Berkshire Hathaway, és ég a vágytól, hogy azt jól jövedelmező cégfelvásárlásokra költse. Akad azonban egy probléma: minden túlságosan is drága lett - derül ki Buffettt részvényeseinek írt szokásos éves leveléből a CNBC.com beszámolója szerint.

Buffett üzenetében elmagyarázta a részvényeseknek, hogy milyen feltételek mellett hajlandó a Berkshire belevágni egy-egy felvásárlásba. E szerint olyan célpontot keresnek, amely hosszabb távon is érvényesülő versenyelőnnyel rendelkezik, jó menedzsmentje van, kedvező megtérülést tud elérni eszközein tevékenységével. Valamint megvan a lehetősége, hogy attraktív megtérülést tudjon elérni belső növekedésével és végül, de nem utolsósorban mindezt kedvező áron lehessen megvásárolni. Ez az utolsó feltétel komoly akadályt jelentett minden olyan lehetőségnél, amelyet megvizsgáltunk a tavalyi év során, az árak ugyanis soha nem látott magasságokba emelkedett - magyarázta Buffett.

Ülnek a pénzhegyen

A tavalyi év végén a Berkshire Hathaway készpénzállománya 116 milliárd dollárra rúgott, 2016 végén 86,4 milliárd dollárt tartott a befektetési cég készpénzben és kincstárjegyekben.

A Berkshire célja, hogy jelentősen növelje a nem biztosítási üzletágakból származó nyereségét. Ehhez szükséges lenne végrehajtanunk egy vagy több jelentősebb akvizíciót. Megvannak az ehhez szükséges forrásaink. Ez a hatalmas mennyiségű likviditás, ami a rendelkezésünkre áll jóval a szükséges szint felett van, és jelenleg csak minimális hozamot termel. A mosolyunk akkor tudna szélesebb lenni, ha a rendelkezésünkre álló forrásokat jövedelmezőbb eszközökbe tudnánk fektetni - folytatta a Berkshire vezetője.

Buffett írása szerint a Berkshire Hathaway komoly haszonélvezője volt a vállalati adóreformnak. A Donald Trump által decemberben aláírt törvény a vállalati nyereségadó kulcsát 35 százalékról 21 százalékosra mérsékelte. Ez a Berkshire eszközeinek értéke tavaly 65 milliárd dollárral emelkedett, azonban ebből csak 36 milliárd dollár származott a szokásos tevékenységből, a maradék 29 milliárd dollár az adótörvények változásának volt köszönhető.

Idén rövidebb az üzenet

Buffett részvényeseinek írt levele rendszerint elég hosszú szokott lenni és általános befektetési tanácsokat is sokszor tartalmaz. Az idei levél rövidebb lett: a tavalyi 29 oldal helyett mindössze 17 oldalas, azonban ezúttal sem nélkülözte a tanácsokat. Buffett régóta nagy ellensége az aktívan kezelt befektetési alapoknak, mondván, a befektetők jobban járnak, ha passzív portfóliókat építenek, amiket hosszabb távon megtartanak, a befektetésekből való ki és beugrálás, illetve az alapkezelői díjak így nem rontják a hozamokat. Mint írja, az alapok teljesítménye jön, megy, változik, ami állandó, azok a befektetést terhelő díjak és jutalékok - tudósít a Bloomberg.

Az omahai bölcsnek is becézett szakember ugyanakkor az idei levelében komoly aggodalmakat fogalmazott meg a kötvényekkel kapcsolatban is. Úgy véli, a befektetők sokszor helytelenül úgy vélik, ha növelik a magas minőségű kötvények arányát portfólióikban, azzal csökkenthetik annak kockázatát. Azonban szerinte ez nem így van, a jó minőségű kötvények is komoly kockázatokat hordozhatnak magukban.

A fotó forrása: AFP.

