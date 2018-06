Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Véget ért egy korszak

Illusztris társaságból esik ki a General Electric: kikerül az amerikai blue chip-indexből, a Dow Jones Industrial Average-ből, amelyben 111 éve megszakítás nélkül szerepelt.

Az S&P Dow Jones a legutóbbi indexfelülvizsgálatakor úgy döntött, hogy a General Electric (GE) helyett a Walgreens Boots Alliance kerül a blue chipeket tömörítő indexbe - írta a Portfolio.hu.

A GE már a Dow 1896-os elindításakor bekerült a komponensek közé és 1907 óta, azaz 111 éven át folyamatosan szerepelt. Azok közül a vállalatok közül, amelyek 1907-ben a GE-vel együtt a Dow tagjai lettek (Amalgamated Copper, American Car & Foundry, American Smelting & Refining, American Sugar, Colorado Fuel & Iron, National Lead, Peoples Gas, U.S. Rubber, U.S. Rubber 1st preferred, U.S. Steel) már egyik sem szerepel. A Dow indexben utoljára 2015-ben volt változás, amikor az AT&T kikerült, az Apple pedig bekerült.

A GE már kevesebb mint 1 százalékos súlyt képviselt az indexben.

