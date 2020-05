"Zsiday: aki lázas, maradjon otthon és kapjon 200 ezer forintot!"

Amit most csinál Európa, az az ostobaság definíciója. Azt hisszük, hogy egyéb intézkedések nélkül is visszaállítható a régi élet. Ez hiú ábránd, aminek az ára újabb karantén és gazdasági leállás lehet - állapította meg Zsiday Viktor befektetési szakember.

Azt mondják, hogy az ostobaság definíciója az, ha újra és újra ugyanazt tesszük, de más eredményt várunk tőle. Európa (és sokan mások is) úgy érzi, hogy miután lecsökkentette a vírus terjedését, most nyugodtan feloldhatja a korlátozások nagy részét - anélkül, hogy emellett bármi mást tenne. A probléma az, hogy ha a találkozások száma ismét megugrik, ha újra sok ember lesz együtt, akkor pont az fog történni, mint előtte: felmegy a vírus reprodukciós rátája (R) egy fölé, azaz ismét elkezd terjedni - írta blogján a közgazdász.

A nyitást csakis úgy lehet meglépni, ha eközben képesek vagyunk rá, hogy az újonnan felmerülő eseteket gyorsan kiszűrjük - ehhez kell a tesztelés. Ezzel csírájában elfojtjuk a problémát - miután Magyarországon csak körülbelül minden tizedik esetet derítjük fel, így elég rossz helyzetből indulunk - jegyezte meg Zsiday.

Ennek híján viszont borítékolható az ismételt terjedés. A nyitást végrehajtó országok közül többen is már a május eleji változások hatására egy fölé ment az R, magyarul a terjedés gyorsul. És újabb lazítások jönnek folyamatosan.

Talán a legegyszerűbb megoldás az lehetne, hogy megkérünk bárkit, hogy ha lázas, hívjon fel egy számot. Kimennek hozzá a mentők vagy bárki más, és letesztelik. Ha vírusos, akkor kötelezően otthon marad két hétig az egész családjával együtt. Természetesen ezt sokan nem szeretnék, és nem biztos, hogy azonnal felhívnák a tesztelő telefonszámot. Kivéve, ha valamilyen gazdasági ösztönzőt csatolunk mellé: mondjuk, ha kiderül, hogy otthon kell maradnia, mert vírusos, akkor kap egyszeri 200 ezer forintot minden családtag után, akinek otthon kell maradnia. Máris megnőne a tesztelési kedv! A pénz természetesen csak a két hét végén kerülne kiutalásra, ha a karantén tökéletesen be lett tartva - hangzik a közgazdász javaslata.

Természetesen ez csak egy ötlet, ennél sokkal okosabban is kivitelezhető az egész, de még ez a kőbaltás módszer is jobb, mint amivel (azaz a semmivel) most próbálkozunk - állapította meg Zsiday Viktor. Ennél még egyszerűbb, ha bárki, akinek láza van, a családjával együtt otthon marad két hétig kötelezően, szintén valamilyen pénzügyi támogatás mellett.

Ha viszont nem sikerült kordában tartani a vírust, annak súlyos ára lesz. Havi 1 millió tesztelés ára, plusz pár ezer karanténos kifizetése nem lenne több mint 20 milliárd forint - ez pedig "aprópénz" az elkerülhető gazdasági károkhoz képest. Viszont amit most csinál Európa, az az ostobaság definíciója. Azt hisszük, hogy egyéb intézkedések nélkül is visszaállítható a régi élet. Ez hiú ábránd, aminek az ára újabb karantén és gazdasági leállás lehet, ami pedig sokkal többe fog kerülni, mint a széles körű tesztelés és felderítés. Érthetetlen számomra, hogy mi az elképzelés, és miben reménykednek a politikusok - írta a befektetési szakember.