Épül az új magyarországi filmstúdió: akár harmadával is csökkenhetnek a filmes költségek

Az adózási környezet nem szerencsés, hanem kifejezetten jó, aminek köszönhetően Anglia után a második legtöbb filmes produkciót Európában már hazánkban forgatják – mondta Botond Szabolcs, a Europe Vision Group vezérigazgatója a Napi.hu videó podcastjában. A cégvezető beszélt az épülő új virtuális stúdiójukról is: szerinte a mintegy 13 millió euró értékű beruházás a jelenleg leginkább innovatív technológiákat helyezi előtérbe, így biztosan lesz piaca.

Botond Szabolcs elmondta, hogy épület kivitelezési szempontból az új virtuális stúdió nem sokban különbözik a korábbiaktól, lényegében a szokásos filmes sztenderdek szerint készül, az egyetlen eltérés, hogy nagyobb az energiaigénye.

Az alapvető különbség a belső technológia, ami arra épül, hogy egy hatalmas LED-falat építenek be háttérnek, amit egy rendkívül összetett médiaszerver vezérel. Ez pedig képes arra, hogy a forgatás kezdetekor a kamera pozíciójának megfelelően úgy jelenítse meg 3D hatást keltve a LED-falon a hátteret, mintha a szereplő valóban külső helyszínen lenne.

A szakember hozzátette, hogy az említett technológia alapvetően a játékfejlesztés világából került át a filmes közegbe, és nagyrészt az elterjedt unreal engine-t használja.

Korábban a green- és blue box megoldásokkal vették fel előre a jeleneteket, a háttereket és a környezetet pedig az utómunkában tették a szereplők mögé. Most azonban már lehetőség nyílik arra, hogy valós időben és helyszínen vegyék fel a jeleneteket.

Ez az eljárás átírja a korábbi folyamatokat, mert így előre el kell készíteni a szükséges arculatot, effekteket és animációkat

– fogalmazott Botond Szabolcs. A cégvezető kiemelte, hogy bár a korábbi utómunkákat felváltja egy előzetes munkafolyamat, de még így is

átlagosan mintegy 30 százalékkal lehet csökkenteni egyes produkciók költségvetését.

Botond Szabolcs arról is beszélt, hogy az általuk elindított virtuális stúdió a legnagyobb ilyen típusú lesz Magyarországon, és Európában is a három legkomplexebb és legmodernebb stúdiók egyike lesz. Már él az együttműködésük az ARRI kamera és képi kiegészítőket gyártó világcéggel, ami azért is lényeges, mert a világon gyártott filmes- és streaming tartalmak mintegy 45-50 százalékát az ő eszközeikkel gyártják: mindez olyan minőségi garanciát ad, amire minden nagyobb gyártó felfigyelhet.

A koronavírus hozta el a magyar versenyelőnyt

A szakember hangsúlyozta: már elkezdték a toborzást és a képzést a hazai, illetve a külföldi stúdiókban, hogy jövőre, mire átadják a komplexumot, készen álljon egy teljes stáb az üzemeltetésre.

Botond Szabolcs kiemelte: bár hiányterület, nem nehéz lelkes szakembereket találni, akik képzik magukat az új filmes technológiákat követve, mivel később többnyire milliós nagyságrendű fizetésekkel tudnak dolgozni a különböző produkciókon.

Szó volt arról is, hogy a koronavírus-járvány idején Magyarország volt talán az egyetlen ország, ahol folytatni tudták különösebb fennakadás nélkül a filmes produkciók gyártását, és ez is egyfajta versenyelőnyt adott a hazai filmes ágazatnak.