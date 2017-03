Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Tovább durvul a budapesti kamara válsága

Az elnökkel "vitetnék el a balhét" a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) vezetői. A szerdai elnökségi ülésen nem mond le a zűrös ügyekbe keveredett szervezet egyik testülete sem. A közelmúltban egy vizsgálat feltárta, hogy a vezetőség megkérdőjelezhető szerződéseket kötött, 800 millió forint értékű számlának bizonytalan a háttere.

Tovább mélyül a kamarai válság, ugyanis a szerdai elnökségi ülésen nem várható érdemi változás. A Napi.hu értesülései szerint ugyanis nem mond le egyik vezető testület sem, legfeljebb az elnök, Kiss Zoltán távozik, a többiek maradnak.

A kamarai botrány hátterében az áll, hogy a BKIK jelenlegi és tavaly lemondott vezetése erősen megkérdőjelezhető szerződéseket kötött, luxus utazásokra és méregdrága konferenciákra-fogadásokra költött, valamint a vezetőség tagjai egymás cégeit bízták meg jól fizető megbízásokkal. Ezekre az anomáliákra a szervezet február közepén eltávolított főtitkára hívta fel a figyelmet, de az általa elvégzett átvilágítás eredményeit félredobva éppen neki, Szentesi Lászlónénak mondtak fel.

A lapunk által megszerzett vezetői összefoglalóban ugyan nem szerepel, de az ügyet ismerő forrásaink szerint a 2014-2015-ben összesen 800 millió forint értékű számlának "bizonytalan a háttere". Ez azt jelenti, hogy szükségtelen, túlárazott vagy munkával nem kellően alátámasztott kifizetések történtek. Akadt olyan számla is, amelyet olyan cég állított ki a BKIK-nak, amely már annak előtte két évvel nem rendelkezett adószámmal.

Személyi összeférhetetlenség gyanúja is fennállt a BKIK-nál. Az elnökség tagjai - beleértve a jelenlegi főtitkárt, Marosi Lászlót és az elnököt, Kiss Zoltánt is - egymás cégeinek adtak megbízásokat, sőt akad olyan bennfentes vállalkozás is, amelynek szinte egyetlen bevételi forrása a kamarai megbízás volt.

BKIK szerint méltatlan támadások érték

A szerdai elnökségi ülés előtt lapunk megkérdezte volna a BKIK két vezetőjét az ülés tervezett programpontjáról, az esetleges lemondásokról és a vezetői összefoglalóban leírt anomáliákról. Kiss Zoltán elnök és Marosi László főtitkár az ülés előtt azonban nem kívánt válaszolni kérdéseinkre. Helyettük Holub Katalin szóvivő rövid közleményt juttatott el lapunkhoz. Ez így szól:

Az elmúlt hetekben méltatlan támadások érték a főváros gazdasági közösségét. A BKIK vezetése elindított egy belső vizsgálati folyamatot a történtek tisztázására, ebben szorosan együttműködnek a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával (MKIK).

Az MKIK valóban figyelemmel kíséri a budapesti szervezet zűrös ügyeit. Parragh László a Napi.hunak adott interjújában elmondta: véleménye szerint a helyzet vállalhatatlan az országos szervezet és a többi tagszervezet számára. Az MKIK elnöke szerint a budapesti kamaránál feltárt ügyek jó része ugyan csak etikailag elfogadhatatlan, de az állapot tarthatatlan. Parragh azt is bejelentette, hogy a BKIK vezetésére várhatóan egy kamarai megbízottat neveznek ki.

A szerda délutáni ülésen azonban - úgy tudjuk - minderről nem lesz szó. Eközben a kamarai tagok egy része is megelégelte a vezető testületeknél tapasztalható állapotokat, az ujkamara.com internetes oldalon már 1266-an csatlakoztak a BKIK megújítását szorgalmazó felhíváshoz.

A Marosi László jelenlegi főtitkárt egy olyan cég delegálta képviselőként, amely már évek óta negatív saját tőkével rendelkezik. A hatályos jogszabályok szerint a New Gate Hungary Kft. nem is működhetne, mivel a Ptk. szerint, ha egymást követő két üzleti évben a társaság saját tőkéje nem éri el az adott társasági formára kötelezően előírt jegyzett tőkét, és a tagok a szükséges saját tőke biztosításáról nem gondoskodnak, hatvan napon belül a gazdasági társaság köteles elhatározni átalakulását, a jogutód nélküli megszűnést vagy az egyesülést.



A Meló-Diák Universitas Iskolaszövetkezet vezetőségében a BKIK több tisztségviselője is megtalálható: Marosi László és Kott Zoltán igazgatósági tagok, Kiss Zoltán fb-tag, jelenlegi elnök. A szövetkezet árbevételében a BKIK-s megrendelések aránya alacsony, de évente több millió forint megrendelést kapnak innen. Különösen kiugró volt a 2015-ös év, amikor közel 19 millió forintért kaptak megrendelést a szervezettől.



A BKIK ellenőrző bizottságának elnöke Kálix Géza, akinek élettársának, Traskó Ritának a cége (IG Loyal Consulting Kft.) végzi a kamara könyvelését, a BKIK épületében és a kamara eszközeivel. A cég bevételének háromnegyedét adja közvetlenül a kamara, fennmaradó árbevétele pedig szintén a BKIK-hoz köthető cégektől, valamint alapítványtól származik.



Kiss Zoltán elnöknek két olyan cége van, amelynek adószámát törölték. (Ez abban az esetben történik, ha a cég nem elérhető a székhelyén, vagy nem teszi közzé az előírt beszámolóját.) A KSZK Bt.-ben kültag, míg a Pannon-Bizalom Kft.-ben Fekete Balázzsal együtt tulajdonos. Ez utóbbinak a székhelye a BKIK székházában van. A Pannon-Vekisz Kft családi vállalkozás volt, ebben 2011-ig volt tag, akkor egy olyan tulajdonosnak adta át, akinek 68 problémás cég van a nevén, a vállalkozás már kényszertörlés alatt áll.



Kott Zoltán igazgatósági tag cégének, a Company Hype Kft.-nek gyakorlatilag csak a kamarai megbízásokból volt árbevétele.Ugyancsak ő az egyik tulajdonosa a Marketing Hype Services Kft.-nek, amely szintén üzletviteli tanácsadással foglalkozik, 2014-ben alakult, és 2015-2016-ban összesen 2,1 millió forint szintén a BKIK-tól származó árbevétele volt.



Csapó György BKIK alelnök által képviselt Kos és Bika Bt. egy családi vállalkozás, amely 8 millió forintos éves bevétellel rendelkezik, aminek egyharmada a BKIK-tól származik.

A cikk témájával bővebben foglalkozik a március 9-ei energetikai konferencia: