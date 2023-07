Megérkezett az első olyan sportoló, aki a világbajnokságon is részt vesz majd, az első fecske, egy indiai távolugró. Most edzőtáborban van Győrben, és az ő érkezése azt jelenti a szervezőbizottság szempontjából, hogy gyakorlatilag elkezdődött a 2023-as vb, mostantól tehát vb-üzemmódban működünk – fogalmazott Németh Balázs, a Budapest 2023 Zrt. vezérigazgatója. Jelezte azt is, hogy

a jövő héttől már világklasszisok is érkeznek a magyar fővárosba.

De jönnek már a televíziós szakemberek első képviselői is, mivel felépült az a háromszáz konténerből álló közvetítőváros, amely a világ több mint kétszáz országába küldi szét a közvetítés felvételeit, így több mint egymilliárdan követhetik majd a vb eseményeit.

Mivel a vb a világ idei legnagyobb sporteseménye, így uralkodók, állam- és kormányfők jönnek Budapestre, hogy láthassák a csodát, és élőben, személyesen szurkolhassanak az atlétika szuperhőseinek

– mondta Németh Balázs.

A budapesti világbajnokságot, amely Magyarország történetének legnagyobb sporteseménye lesz, augusztus 19. és 27. között rendezik a Nemzeti Atlétikai Központban, valamint az utcai futó- és gyalogló versenyeknek otthont adó Hősök terén.