Már elkezdték toborozni a munkaerőt a Balatonnál működő, jellemzően a turizmusból és vendéglátásból élő cégek a nyári szezonra – derült ki a Turizmus Konjunktúra Index friss jelentéséből. Aki igazán jó helyet, vagy akár csak az eddig megszokottat szeretné, jobb, ha igyekszik lecsapni – tette közzé a Pénzcentrum.

Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke elmondta, hogy biztosan lesz munkaerőhiány, mert az mindig van, és idén sem lesz másképp. Szerinte egy merőben más szemlélet bevezetésére lenne szükség annak érdekében, hogy a helyzet ha nem is azonnal, de megoldódhasson.

A szezonalitásnak mindig van egy munkaerőfelhajtó hatása, ugyanis a szezonális munkáknál az a helyzet, hogy akik jelentkeznének, azoknak máshol is van munkahelyük, ahonnan hiányozni fognak. Afelé kellene mennünk, hogy olyan atipikus foglalkoztatottakat alkalmazzunk, akik csak szezonálisan vehetők fel – például Ausztriában 30 százalékos az ilyen dolgozók aránya, mert így a „főállásuktól” nem szakadnak el közben – tette hozzá Kovács László.

Most is lehet majd több százezer forintot keresni a Balatonnál, csak ezekben a tipikusnak mondható szezonális munkakörökben meg is kell érte dolgozni: 10-12, vagy akár több munkaórát is jelenthet ez naponta. Bár megfizetik, de a feszített tempó miatt nehéz olyan munkaerőt találni, aki ezt még bírja is.

A szállást biztosító munkahelyek népszerűek

Gyurácz Tibor, a Humán Centrum szakértője elmondta a Pénzcentrumnak, hogy bár valóban lesz munkaerőhiány, nem annyira durva mértékben, mint az elmúlt években.

Ennek leginkább az az oka, hogy sok szolgáltató esett ki a rendszerből. A kereslet tehát csökken, munkavállaló biztosan nem lett több.

– mondta.

A szakértő kifejtette, hogy jelentős különbség van a diákok, és a főállásban ezzel foglalkozó munkavállalók között. Egy szakács például most is számíthat a magas bérre.

Diákok esetében, alapul véve azt, hogy ők mennyit dolgoznak, valóban lehet jónak számító fizetéshez hozzájutni. A minimálbért, plusz pár száz forintot kereshetnek, ami tavaly 1300-1800 forintos órabért jelentett. Más a helyzet a felnőtt munkavállalókkal, a szakképzett, rutinos munkavállaló bizony keresettnek számít, és ők tényleg hazavihetik azokat a komolyabb összegeket, amelyről rendszeresen szó esik. Gyakorlott szakácsot például már nehéz találni idénymunkára, és ők szép pénzeket kereshetnek

Gyurácz Tibor arra is kitért, hogy a kereskedelemben egyre inkább megszokott, hogy még a szállást és az étkezést is megoldja a munkaadó, hogy elérje, a nem helyben lakó dolgozók is a Balatonnál vállaljanak munkát.

Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke szerint akik rendesen bánnak a munkaerővel, azokhoz idén is visszatérnek majd a munkavállalók a nyári szezonra. Azt is elmondta, hogy egyre kevésbé lehet azt érezni a fiatalokon, hogy ebben a szektorban akarnának tevékenykedni.