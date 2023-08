Miközben Magyarországon maximum 300 ezer forintos bírság szabható ki gyorshajtásért, a finneknél olyan is megesik, hogy több mint 45 millió forintos bírságot kell kifizetni valakinek. Ehhez persze az is kell, hogy piszok jól keressen – Finnországban ugyanis jövedelemtől függ, mennyit kell kicsengetni egy-egy sebességhatár-átlépésért. A norvégoknál 110 kilométer/óra a maximum, és a túl lassú sofőröket is büntetik, az olaszok pedig szintén alaposan megsarcolják a gyorshajtókat. Bővebben--->