Mint a közleményben írják, „immár hagyomány,” hogy a családok a tanévkezdés előtt, augusztus végén kapják meg a szeptemberben esedékes családtámogatást. A kormány jelezte, hogy a korábbi utalással és kézbesítéssel az iskolakezdés terheit akarja könnyíteni a családok számára – írja az MTI.

A családi pótlékot, a gyermekgondozást segítő ellátást (GYES) és a gyermeknevelési támogatást (GYET) augusztus 24-től kézbesíti a Magyar Posta, a Magyar Államkincstár augusztus 25-én utalja a bankszámlákra.

Drága dolog a becsengetés

A Napi.hu korábban arról számolt be, hogy idén sem lesz pénztárcakímélő az iskolakezdés, a tanszerek beszerzése - az inflációt is figyelembe véve - akár több tízezer forint is lehet: a Régió játék kutatása szerint tavaly átlagosan 20-30 ezer forintba került egy általános iskolás tanévkezdése, vagy még ennél is több, ha iskolatáskára is költeni kell a szülőnek. Ez pedig idén akár még több lehet. A családtámogatások ráadásul egyre kevesebbet érnek, részben azért, mert már másfél évtizede nem emelték azok összegét, részben pedig a pénzromlás miatt.

A Kulturális és Innovációs Minisztérium közleményében azt írja, idén 1 millió 75 ezer család részesül támogatásban.