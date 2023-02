Az 1985-ben alakult zenekar lemezeiből több mint 100 millió fogyott világszerte. A klasszikus felállás a kilencvenes évek közepéig dolgozott együtt, ezután a frontember Axl Rose vitte tovább a csapatot a nevében, amelybe 2016-ban tért vissza a virtuóz gitáros Slash és a basszusgitáros Duff McKagan.

A stadionokat, fesztiválokat és arénákat magában foglaló új Guns n' Roses-turné Európában érinti Spanyolországot, Belgiumot, Dániát, Norvégiát, az Egyesült Királyságot, Németországot, Svájcot, Olaszországot, Hollandiát, Franciaországot, Romániát. Július 19-én érkeznek a magyar fővárosba, majd három nappal később a görög fővárosban fejeződik be a koncertkörút.

Visszatérő turnéjuk, a 2016-tól 2019-ig tartó a Not in this Lifetime... Tour minden idők negyedik legsikeresebb koncertsorozata volt több mint ötmillió eladott jeggyel.

A rendkívül energikus és hosszú élő koncertjeiről híres Guns n' Roses 1987 és 1991 között megjelent valamennyi lemeze (Appetite for Destruction, GN'R Lies, Use Your Illusion I-II) hatalmas sikert aratott. Az Appetite minden idők legsikeresebb amerikai bemutatkozó albuma lett. 1991-ben pedig a Use Your Illusion két része állt az amerikai albumlista első és második helyén. A November Rain klipje túllépte a kétmilliárdos nézettséget, a Spotify-on havonta átlagosan 24 millióan hallgatják a zenekart.

Több mint három évtizede debütáltak a Népstadionban

A zenekar eddig két alkalommal lépett fel Magyarországon. Először pályájuk csúcsán, 1992 májusában (a Soundgarden és a Faith No More társaságában) a Népstadionban játszottak, tizennégy évvel később, 2006-ban pedig a Papp László Budapest Sportarénában adtak koncertet (még Slash és McKagan nélkül, akik akkortájt még a Velvet Revolver oszlopos tagjai voltak.). Az akkori budapesti koncert a több mint kétórás csúszásáról maradhatott emlékezetes azoknak, akik jegyet váltottak rá.

Legismertebb számaikat mindkét alkalommal előadták, így jó eséllyel idén júliusban is felcsendülhet a Nightrain, a Mr. Brownstone, a Welcome to the Jungle, a November Rain, a You Could Be Mine, a Sweet Child o' Mine, a Paradise City, valamint két felejthetetlen feldolgozásuk, a Live and Let Die és a Knockin' on Heaven's Door.